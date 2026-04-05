Um novo escândalo... Será que o árbitro final da CAN recebeu “ordens superiores” após a desistência do Senegal?

Reportagens da imprensa francesa revelaram detalhes do recurso apresentado pela Federação Marroquina de Futebol ao Comitê de Apelação da CAF para obter uma decisão histórica de transferir a sede da Copa Africana das Nações de 2025 do Senegal para os Leões do Atlas.

Depois de perder a final, disputada em Rabat há dois meses e meio, por 0 a 1 para o time visitante do Senegal, a delegação marroquina apresentou um recurso à CAF, que foi aceito pela Comissão de Apelação, a qual decidiu que o Marrocos tinha direito ao título.

O recurso marroquino baseou-se nos artigos 82 e 84 do regulamento do torneio, que estabelecem que a equipe que “se recusar a jogar ou abandonar o campo antes do fim da partida” será considerada perdedora e eliminada da competição.

Os jogadores dos Leões da Teranga haviam abandonado o campo por cerca de 12 minutos, em protesto contra a decisão do árbitro congolês Jean-Jacques Ndala de marcar um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, quando o placar indicava um empate sem gols.

No entanto, a Federação Senegalesa não desistiu e, por sua vez, apresentou uma queixa ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), medida que foi bem recebida por Patrice Motsepe, presidente da CAF, que enfatizou o respeito pela decisão final a ser proferida pelo órgão, cuja sede fica na cidade de Lausanne, na Suíça.

Palavras graves

Por sua vez, o jornal “Le Monde”, que teve acesso aos relatórios oficiais relacionados ao caso, revelou novos detalhes sobre este polêmico caso.

No recurso apresentado pela Federação Marroquina de Futebol contra as decisões da Comissão de Disciplina em 19 de fevereiro, o secretário-geral da federação, Tarik Najem, referiu-se em seu memorando a declarações descritas como embaraçosas, atribuídas ao presidente da Comissão de Árbitros da CAF, relacionadas a possíveis pressões sobre o árbitro da final.

A investigação jornalística publicada pelo “Le Monde” neste domingo destacou as posições de defesa e ataque de ambos os lados, especialmente no que diz respeito à interrupção da partida por 12 minutos devido ao retorno dos jogadores do Senegal aos vestiários.

Antes da declaração da vitória do Marrocos, a Federação Marroquina havia contestado as sanções iniciais e, em uma petição jurídica de cerca de 40 páginas, Tarek Najem citou palavras consideradas graves, atribuídas a Olivier Safari, presidente da Comissão de Árbitros da CAF, durante a reunião do Comitê Executivo em 13 de fevereiro, em Dar es Salaam, na Tanzânia.

De acordo com o memorando marroquino, o presidente da Comissão de Árbitros teria afirmado que “Olivier Safari reconheceu a existência de instruções institucionais dirigidas ao árbitro durante a interrupção da partida, motivada pela retirada dos jogadores do Senegal, que determinavam não punir os jogadores dos Leões da Teranga com cartões amarelos (o que teria levado à expulsão de dois jogadores já advertidos), a fim de garantir a continuidade da partida quando eles retornassem ao campo”.

Resta a pergunta: o árbitro realmente sofreu pressão de instâncias superiores para não advertir os jogadores do Senegal a fim de garantir a conclusão da partida?

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