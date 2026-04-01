O italiano Federico Mangiamili, ex-jogador do Milan, causou grande comoção na mídia após a eliminação da seleção italiana da Copa do Mundo de 2026, devido à derrota para a seleção da Bósnia e Herzegovina, ao revelar práticas de corrupção generalizadas que, segundo ele, estão corrompendo o futebol italiano por dentro.

Mangiamili passou pelas categorias de base do Milan, onde jogou nas equipes sub-17 e sub-19, antes de decidir se aposentar precocemente e abandonar o futebol de vez devido ao que descreveu como “corrupção generalizada” no meio futebolístico italiano.

As recentes revelações de corrupção no futebol italiano, feitas por um ex-jogador, trouxeram à tona questões sobre a integridade do esporte. Enquanto os torcedores processam essas informações, muitos estão se voltando para o mundo das apostas esportivas como uma forma de se manterem engajados com o futebol de maneira diferente. Para aqueles interessados em explorar essa área, é essencial conhecer os melhores apps de apostas disponíveis no mercado. Esses aplicativos não só oferecem uma experiência de usuário aprimorada, mas também garantem segurança e confiabilidade, permitindo que os usuários façam suas apostas com confiança.

Mangiamili disse, em uma postagem chocante em sua conta pessoal nas redes sociais: “Por um lado, sinto-me frustrado; por outro, estou feliz. Só quem viveu nesse meio sabe o quão sórdido é o que acontece nos bastidores”.

Ele acrescentou: “Agentes levam seus jogadores das divisões inferiores para a Série C da Série A italiana por meio de subornos que chegam a 50 mil euros. As equipes da Série A e das categorias de base passaram a ser compostas por jogadores estrangeiros que recebem salários exorbitantes, e treinadores que nem conseguem definir a escalação titular”.

O ex-jogador continuou: “Vi colegas sendo tratados de forma extremamente ruim pelos dirigentes dos clubes, e tudo isso faz parte do sistema tóxico do futebol italiano. A situação tornou-se diferente de outros esportes, onde alguns falsificam os fatos e dependem apenas de favoritismo e dinheiro”.

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Mangiamili concluiu sua postagem dizendo: “Felizmente, deixei esse meio, mas o que vi permanecerá para sempre como um retrato fiel da corrupção do futebol italiano”.

Esta revelação surge num momento extremamente delicado, poucas horas após a dolorosa eliminação da seleção italiana diante da Bósnia, o que provocou uma ampla onda de controvérsia e críticas sobre a realidade do futebol na Itália.