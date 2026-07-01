Um novo desdobramento alimenta as especulações sobre a participação de Mohamed Salah contra a Austrália

A expectativa cresce no elenco da seleção egípcia com a aproximação do tão aguardado confronto contra a Austrália, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, válido pela fase de 32 da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto a comissão técnica, liderada pelos gêmeos Hossam e Ibrahim Hassan, intensifica os preparativos, os olhares se voltam para a condição física de vários jogadores-chave antes do apito inicial, com destaque para Mohamed Salah.

A Federação Egípcia de Futebol havia publicado, em sua página oficial no site “X”, imagens da sessão de treinamento realizada pelos “Faraós” no estádio da Universidade de Johnsaga, na cidade de Spokane, nos Estados Unidos, como parte da preparação para o confronto contra os “Cangurus” australianos.

O comunicado da Federação dizia: “A seleção egípcia, comandada pelos gêmeos Husam e Ibrahim Hassan, realizou seus treinos no estádio da Universidade de Johnsaga, em Spokane, nos Estados Unidos, como parte da preparação para o confronto contra a seleção australiana na próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026”.

O comunicado destacou que Hamdi Fathi participou integralmente do treino coletivo, enquanto o capitão da seleção, Mohamed Salah, participou de parte dos treinos. Além disso, a dupla Mohamed Abdel Moneim e Ahmed Fattouh continuou realizando exercícios terapêuticos e de reabilitação sob a supervisão da equipe médica.

Vale lembrar que a seleção egípcia chegou às oitavas de final após terminar em segundo lugar no Grupo 7, com 5 pontos, ficando atrás da Bélgica, líder do grupo, apenas no saldo de gols.

Nas próximas horas, a comissão técnica avaliará a condição física e técnica de todos os jogadores para definir a escalação mais adequada para enfrentar a Austrália, em uma partida decisiva para o sonho de avançar às oitavas de final.