Quem olhou a escalação dos Skyblues contra o AEK Atenas pode ter esfregado os olhos para conferir se tinha visto direito. Como único atacante, o técnico Enzo Maresca escalou não Erling Haaland, mas um certo Floyd Samba.

No início da semana, provavelmente nem Samba imaginava que ouviria em campo o lendário hino da Champions League, como titular no lugar do astro norueguês, com uma criança à sua frente na entrada dos jogadores. Afinal, Haaland havia marcado seu 11º e 12º gols na temporada da Premier League na goleada anterior por 5 a 0 sobre o Ipswich Town.

Na partida em casa contra o AEK Atenas, o artilheiro estava relacionado, mas, com um leve problema físico, passou os 90 minutos no banco. Como o reserva Antoine Semenyo se lesionou poucos dias antes e ficará fora por semanas, o jovem de 17 anos recebeu uma chance como titular. Samba, de 1,83 metro, é, na verdade, meio-campista central.

Decisão arriscada dá certo: Samba nunca havia jogado como atacante

Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol na vitória do ManCity por 5 a 1 até ser substituído aos 63 minutos, Maresca mais uma vez se mostrou satisfeito com a atuação do adolescente. "Os três jogadores da base foram bem", disse depois da partida, elogiando também o desempenho dos jogadores formados no clube Ryan McAidoo e Kaden Braithwaite, ambos de 18 anos, que entraram durante o jogo. Mas Samba "em especial" impressionou o sucessor de Pep Guardiola, que avaliou que o jovem "fez uma boa partida no geral".

A imprensa também foi só elogios. O Manchester Evening News deu a ele nota sete de dez possíveis e considerou que Samba teve "uma boa atuação em mais uma grande noite para ele". Afinal, a exibição de Samba não foi um caso isolado. Pela segunda vez nesta temporada ainda em seu início, ele foi titular. A primeira havia sido em meados de setembro, na Carabao Cup, contra o Norwich City. Novamente como atacante.

Uma decisão sem dúvida ousada naquele momento, mas que se mostrou acertadíssima. Samba marcou duas vezes, e o ManCity venceu com folga por 5 a 0. Ainda mais porque Maresca admitiu depois que só havia testado Samba naquela posição pouco familiar pouco antes da partida. "Quando decidi, nos últimos três ou quatro dias, escalá-lo como camisa 9, perguntei se ele já tinha jogado como atacante antes. Ele disse que nunca tinha feito isso. Mas acho que ele consegue. Certamente não é um camisa 9, mas foi bem."

O Daily Mail estampou uma manchete um tanto entusiasmada: "Nasce uma nova estrela". Rapidamente, surgiu uma onda de entusiasmo em torno dele nas redes sociais. Empolgado, Samba declarou: "Uma estreia assim é simplesmente incrível. Mal consegui acreditar. Isso é só o começo, tenho uma grande carreira pela frente."

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Pouca perspectiva de minutos em campo: Samba será emprestado?

Ainda assim, Samba voltou às categorias de base e precisou esperar mais de um mês por sua terceira convocação para o elenco principal, quando estreou na Liga dos Campeões com louvor. Ele havia integrado o elenco de Maresca pela primeira vez na terceira rodada da Premier League, mas não entrou em campo. Daqui para a frente, seus minutos também devem ser esporádicos. Na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, pelo campeonato, no fim de semana, ele novamente não apareceu na súmula. Já na noite de quarta-feira, contra o Brighton pela Copa da Liga, tem boas chances de ganhar minutos: Haaland, dono da posição no ataque, é um dos cinco astros do City que receberão descanso e não fazem parte da lista de relacionados.

Com o retorno de Semenyo dentro de algumas semanas, as perspectivas de novas participações ficarão ainda piores. Além disso, a concorrência em sua posição de origem, no meio-campo central, é enorme, com Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi e também Enzo Fernandez. Segundo a Sky, por isso se cogita um empréstimo no inverno, embora, no momento, não haja indícios de uma solução. Uma saída definitiva, por outro lado, está fora de questão devido ao seu potencial. Também porque o clube enfrenta um futuro incerto diante das punições que podem resultar do escândalo financeiro e, além de uma proibição de contratar jogadores, pode até sofrer um rebaixamento compulsório.

Além disso, Samba, nascido na vizinha Macclesfield, claramente se sente à vontade em Manchester. Ele veste a camisa azul-celeste desde o sub-9. Seu irmão mais velho, Tyrone, também atua como ponta esquerda no sub-21. Na temporada passada, ele chegou a ficar no banco uma vez na Champions League e, na última terça-feira, torceu pelo irmão mais novo das arquibancadas. Emerson, de doze anos, é outro integrante da família Samba que tem contrato com o clube.

Floyd contou recentemente que os dois ainda jogam futebol regularmente no jardim de casa. "A disputa é para valer", disse. O caçula, atualmente zagueiro, é agressivo e, além disso, "tão alto" que "já chega ao meu ombro". Emerson quer seguir os passos do pai, Christopher Samba, que acumula 171 partidas na Premier League e também disputou 20 jogos da Bundesliga pelo Hertha BSC.

Semelhanças com Jamal Musiala: Samba será a próxima esperança da seleção alemã?

Foi na capital que o zagueiro de porte físico forte conheceu sua mulher, Theresa, algo que também pode acabar sendo motivo de alegria para a DFB. Por isso, Samba, substituto de Haaland, tem cidadania alemã. Sob o comando do técnico Hanno Balitsch, ele já estreou pela seleção sub-19 pouco depois dos dois gols contra o Norwich, após ter atuado anteriormente pelas categorias de base da seleção inglesa. Além da camisa da Inglaterra, ele também poderia vestir a da França ou, como seu pai, a do Congo.

É claro que Samba ainda não precisa se comprometer com nenhuma federação. Ele quer esperar mais um pouco. Um exemplo nesse sentido é Nicolo Tresoldi, que, apesar da excelente média de gols, só quer decidir se jogará ou não pela Alemanha depois da Eurocopa sub-21 com a seleção da DFB. A Itália também tenta intensamente atrair o artilheiro que, por suas origens variadas, semelhantes às de Samba, também poderia jogar pela Argentina. Além disso, Samba também faz jus ao sobrenome, se ele for tomado ao pé da letra. Dribles, habilidade com a bola e visão de jogo: o jovem exibe em campo um toque de futebol brasileiro.

Também é possível ver semelhanças com Jamal Musiala. O jogador de talento excepcional do Bayern de Munique também atuou por equipes inglesas de base quando era criança. Depois de duas partidas pela seleção alemã sub-16, ele ainda jogou pelas seleções sub-17 e sub-21 da Inglaterra, antes de optar pela DFB em 2021. Desde então, o agora jogador de 23 anos atuou 46 vezes com a águia no peito.

O futuro mostrará se Samba seguirá um caminho semelhante. De todo modo, muitos sinais apontam para um futuro promissor.