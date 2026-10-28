Quem viu a escalação dos Skyblues contra o AEK Atenas pode ter esfregado os olhos para conferir. Para atuar como único atacante, o técnico Enzo Maresca escolheu não Erling Haaland, mas um certo Floyd Samba.

No início da semana, provavelmente nem Samba imaginava que ouviria em campo o lendário hino da Champions League: titular no lugar do astro norueguês, com uma criança entrando à sua frente. Afinal, Haaland havia marcado seu 11º e 12º gols na temporada da Premier League na goleada por 5 a 0 sobre o Ipswich Town.

No jogo em casa contra o AEK Atenas, o artilheiro estava entre os relacionados, mas passou os 90 minutos no banco por estar levemente machucado. Como o substituto Antoine Semenyo havia se lesionado poucos dias antes e ficará semanas afastado, o jogador de 17 anos recebeu uma chance como titular. Só que Samba é, na verdade, meio-campista central.

Decisão arriscada dá certo: Samba nunca havia jogado como atacante

Ele não participou diretamente de nenhum gol na vitória do ManCity por 5 a 1 antes de ser substituído aos 63 minutos. Ainda assim, Maresca voltou a se mostrar satisfeito com a atuação do adolescente. "Os três jogadores da base foram bem", disse depois da partida, elogiando também o desempenho de Ryan McAidoo e Kaden Braithwaite (ambos de 18 anos), que entraram durante o jogo. Mas Samba impressionou "especialmente" o sucessor de Pep Guardiola, que considerou que ele "fez, no geral, uma boa partida".

A imprensa também não poupou elogios. O Manchester Evening News deu a Samba nota sete de dez e avaliou que ele teve "uma boa atuação em mais uma grande noite para ele". Afinal, a apresentação de Samba não foi um caso isolado. Ele já havia sido titular outra vez nesta temporada, que ainda está no começo. A primeira foi em meados de setembro, contra o Norwich City, pela Copa da Liga Inglesa. Novamente como atacante.

Na época, a decisão era sem dúvida ousada, mas se mostrou certeira. Samba marcou duas vezes, e o ManCity venceu por 5 a 0. Ainda mais porque Maresca admitiu depois que só havia testado Samba naquela posição pouco antes. "Quando decidi, nos últimos três ou quatro dias, escalá-lo como camisa 9, perguntei se ele já tinha jogado como atacante. Ele disse que nunca tinha feito isso. Mas acho que ele consegue. Certamente não é um camisa 9, mas foi bem."

O Daily Mail estampou uma manchete um tanto exagerada: "Nasce uma nova estrela". Logo surgiu uma onda de entusiasmo em torno dele nas redes sociais. Samba declarou, empolgado: "Uma estreia assim é simplesmente incrível. Eu mal podia acreditar. Isso é só o começo, tenho uma grande carreira pela frente."

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Poucas perspectivas de jogar: Samba será emprestado?

Mesmo assim, Samba voltou às categorias de base e precisou esperar mais de um mês pela terceira convocação para o elenco profissional, quando estreou na Champions League com uma ótima atuação. Ele já havia sido relacionado por Maresca pela primeira vez na terceira rodada da Premier League, mas não entrou em campo. A tendência é que continue jogando apenas esporadicamente. Na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pelo campeonato, no fim de semana, seu nome novamente não apareceu na súmula. Já nesta quarta-feira à noite, contra o Brighton pela Copa da Liga Inglesa, ele tem boas chances de somar mais minutos: Haaland, dono da posição no ataque, é um dos cinco astros do City que ganharão descanso e não estão entre os relacionados.

Com o retorno de Semenyo dentro de algumas semanas, as perspectivas de novas oportunidades ficarão ainda piores. Além disso, a concorrência em sua posição de origem, no centro do meio-campo, é enorme, com Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi e Enzo Fernandez. Segundo a Sky, por isso, o clube considera a possibilidade de um empréstimo no inverno, embora não haja, no momento, indícios de uma solução. Uma saída definitiva, por outro lado, não está em pauta devido ao seu potencial. Isso também porque o clube enfrenta um futuro incerto diante das possíveis punições decorrentes do escândalo financeiro e pode receber, além de uma proibição de contratar jogadores, até mesmo um rebaixamento compulsório.

Além disso, Samba, nascido na vizinha Macclesfield, visivelmente se sente bem em Manchester. Ele veste a camisa azul-celeste desde o sub-9. Seu irmão mais velho, Tyrone, também joga como ponta esquerda no sub-21. Na temporada passada, Tyrone chegou a ficar no banco uma vez na Champions League e, na terça-feira passada, torceu pelo irmão mais novo das arquibancadas. Emerson, de 12 anos, é outro integrante da família Samba com contrato com o clube.

Floyd contou recentemente que os dois ainda jogam juntos com frequência no jardim de casa. "A disputa é para valer", disse. O caçula, atualmente zagueiro, é agressivo e, além disso, "tão alto" que já chega "até o meu ombro". Emerson quer seguir os passos do pai, Christopher Samba, que tem 171 partidas na Premier League no currículo e também disputou 20 jogos da Bundesliga pelo Hertha BSC.

Paralelos com Jamal Musiala: Samba será a próxima esperança da seleção alemã?

Foi na capital alemã que o robusto zagueiro conheceu sua esposa, Theresa, algo que também pode acabar agradando à Federação Alemã de Futebol (DFB). Por isso, Samba, substituto de Haaland, tem cidadania alemã. Sob o comando do técnico Hanno Balitsch, ele estreou pela seleção sub-19 pouco depois dos dois gols contra o Norwich, após ter defendido as categorias de base da Inglaterra. Além da camisa inglesa, ele também poderia vestir a da França ou, como seu pai, a do Congo.

Samba, é claro, ainda não precisa se comprometer com nenhuma seleção. Ele quer levar mais tempo para decidir. Nicolo Tresoldi é um exemplo disso: apesar de sua excelente marca de gols, ele só pretende decidir, depois da Eurocopa Sub-21 com a seleção da DFB, se vai ou não defender a Alemanha. A Itália também tenta intensamente convencer o artilheiro que, por suas origens diversas, semelhantes às de Samba, poderia ainda jogar pela Argentina. Além disso, Samba faz jus ao sobrenome, se tomado ao pé da letra. Habilidade no drible, domínio de bola e visão de jogo: o jovem exibe em campo um estilo que lembra o futebol brasileiro.

Também há paralelos com Jamal Musiala. O craque do Bayern de Munique igualmente jogou por equipes de base da Inglaterra quando criança. Depois de duas partidas pela seleção alemã sub-16, ele ainda defendeu as seleções inglesas sub-17 e sub-21, antes de o jogador, hoje com 23 anos, optar pela DFB em 2021. Desde então, vestiu a camisa da Alemanha 46 vezes.

O futuro mostrará se Samba seguirá um caminho semelhante. De todo modo, há muitos sinais de que seu futuro será promissor.