Uma reportagem da imprensa abordou, nesta terça-feira, o futuro de Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid, cuja saída do clube merengue foi prevista por diversas reportagens durante a janela de transferências de verão, que se encerra esta noite.

O jornal "Marca" afirmou que Camavinga ainda tem trabalho a fazer. O francês entra em sua sexta temporada com o Real Madrid e tem muito a provar, isso depois de um verão em que surgiram dúvidas sobre seu futuro. Após uma temporada decepcionante, seu nome foi colocado na lista de candidatos à saída para aliviar o peso financeiro, mas ele nunca pensou em fazer as malas, e a chegada de José Mourinho ao banco de reservas veio para dissipar quaisquer dúvidas. O treinador português lhe deu um lugar em sua escalação, e essa confiança é hoje seu ponto de partida para se afirmar.

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Mas seu verão não começou bem. Ele foi cortado da lista de Didier Deschamps para a Copa do Mundo. Essa ausência lhe permitiu integrar os treinos de pré-temporada mais cedo, tornando-se um dos principais pupilos de Mourinho em um meio-campo que sofre com a falta de jogadores.

Eduardo foi titular em três das quatro partidas amistosas e só ficou no banco de reservas na última partida.

Mas seus sentimentos foram oscilantes. O desempenho do francês variou entre bons momentos e outros frustrantes dentro da mesma partida, uma oscilação que gerou dúvidas sobre seu nível.

Mas essa oscilação mudou diante do Málaga, onde cometeu apenas poucos erros e enfim apresentou o nível que se esperava dele. Aquele foi o ponto de virada de que ele precisava.

O maior mérito por essa recuperação é atribuído a Mourinho. O treinador deu apoio a Camavinga após a partida contra o Málaga e o elogiou de forma muito enfática.

O treinador português declarou em coletiva de imprensa: "Camavinga, um jogador que não é muito popular, fez uma partida excelente. Estou muito satisfeito com o desempenho dele".

Como a escalação do time permanecerá praticamente a mesma, o jogador francês terá mais oportunidades do que se esperava ao fim da temporada passada.

As transferências de verão foram completamente equilibradas, com Bernardo Silva chegando para ocupar o lugar de Ceballos, sem aumentar o número de jogadores do meio-campo, o que permite uma distribuição equilibrada dos minutos em campo e dá a todos a chance de participar.

Nesse cenário, cabe ao jogador francês aproveitar suas principais qualidades: sua capacidade de cobrir grandes espaços, recuperar a bola e avançar o fazem uma adição valiosa para o time.

Se conseguir manter o nível que mostrou diante do Málaga, Camavinga tem todos os atributos para se tornar um jogador titular na escalação de Mourinho, um dos jogadores cujo potencial o treinador português sempre soube aproveitar ao máximo.

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