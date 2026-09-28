Josep Pedrerol, apresentador do programa espanhol "El Chiringuito", provocou polêmica com uma mensagem publicada em sua conta na plataforma "X" após o gol de Mikel Oyarzabal, que deu à Espanha a vitória sobre a Inglaterra por 3 a 2 no estádio de Wembley.

Depois do gol do atacante da Real Sociedad, Pedrerol anunciou sua escolha com clareza, apontando que Oyarzabal merece vencer a Bola de Ouro, em uma postura que reflete sua grande admiração pelo jogador basco, a quem já havia elogiado em diversas ocasiões.

Oyarzabal não estava na lista de indicados à Bola de Ouro, o que torna a escolha de Pedrerol chamativa, especialmente diante do debate em torno dos principais candidatos ao prêmio, entre eles nomes como Lamine Yamal e Kylian Mbappé, além da ausência de jogadores que chamaram a atenção ao longo da temporada, como Raphinha e Pedri.

Oyarzabal começou o confronto contra a Inglaterra no banco de reservas, antes de o técnico colocá-lo em campo aos 54 minutos, quando a Espanha perdia por 2 a 1.

A entrada do atacante da Real Sociedad rapidamente contribuiu para mudar o rumo da partida, já que Alex Baena marcou em seguida o gol de empate, antes de chegar o momento mais importante nos minutos finais, quando Oyarzabal aproveitou a oportunidade e marcou o gol da vitória por 3 a 2, completando a virada da seleção espanhola diante da torcida inglesa em Wembley.

O gol decisivo trouxe de volta o nome de Oyarzabal ao centro do debate sobre os melhores jogadores da temporada, apesar de sua ausência na lista oficial de indicados à Bola de Ouro, enquanto Pedrerol foi ainda mais longe ao escolher o jogador basco como o mais merecedor do prêmio, em sua opinião.