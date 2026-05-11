Um nome inesperado surge como possível sucessor de Ronald Koeman na seleção holandesa e causa surpresa imediata

No programa “NOS Studio Voetbal”, discute-se quem será o sucessor de Ronald Koeman na seleção holandesa. À mesa, surge um novo nome surpreendente: o de Michael Reiziger. No entanto, essa sugestão causa certa surpresa entre os convidados.

Reiziger, atualmente técnico da Jong Oranje, ainda é um técnico relativamente inexperiente. Isso levanta imediatamente dúvidas entre os convidados. Sjoerd van Ramshorst, o apresentador, levanta a questão sobre sua experiência e o trabalho sob alta pressão.

“É verdade. Só que isso é importante?”, começa Theo Janssen, referindo-se ao fato de Reiziger nunca ter trabalhado sob alta pressão. “É verdade que ele nunca esteve no nível mais alto, mas, na minha opinião, Van Basten também não tinha muita experiência antes de chegar à seleção holandesa. E acho que isso correu muito bem”, afirma Janssen.

Janssen indica que preferia ter visto outra pessoa, mas também destaca a disponibilidade limitada de outros treinadores. “Reiziger, naturalmente, fez muitas coisas dentro da KNVB. Você pode se perguntar se ele é a melhor escolha. Eu, de fato, também preferiria um Ten Hag, um Slot ou um Peter Bosz”, continua ele.

“Acho que é preciso analisar quais são as melhores opções. E as opções que existem agora não são muitas. Veja bem, eles deveriam, naturalmente, ter tomado uma decisão muito antes e perguntado a Ronald: ‘O que você vai fazer?’ Parece que não foi assim. Então, agora é preciso ver quais candidatos estão disponíveis. E não são muitos. Aí você passa a procurar internamente, e entendo perfeitamente que a escolha recaia sobre Reiziger”, conclui ele.

Pierre van Hooijdonk reage com surpresa à sugestão e certamente não vê o ex-técnico do Jong Ajax e assistente da equipe principal como candidato. “Tivemos alguns técnicos jovens na Eredivisie recentemente e eles cometem erros; isso faz parte da profissão. Mas todos os técnicos dizem sempre: ‘É uma profissão que exige experiência.’ E então vamos colocar um técnico relativamente inexperiente no comando da seleção principal da KNVB?”, reage Van Hooijdonk, surpreso.