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MichelImago
Bart DHanis

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Um nome está notavelmente ausente do elenco para a pré-temporada do Ajax: os torcedores estão no escuro

Ajax

O Ajax divulgou a lista dos nomes que participam do estágio do clube em Garderen. Dois nomes se destacam pela ausência na lista.

O novíssimo técnico Míchel leva, entre outros, três goleiros para Gelderland. São eles: Joeri Heerkens, Maarten Paes e Paul Reverson.

Além disso, o técnico espanhol levará Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman e Dies Janse como defensores.

Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Sean Steur, Abdellah Ouazane e Mohamed Abdalla formam o meio-campo.

Maher Carrizo, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jinaïro Johnson e Pharell Nash devem garantir os gols.

Amistosos de clubes
Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK

Duas ausências notáveis são Kasper Dolberg e Rayane Bounida. Sabe-se que o FC Midtjylland está interessado no primeiro, mas a ausência de Bounida é digna de nota.

No X e no Instagram, os torcedores do clube estão se perguntando em massa por que Bounida não vai para Garderen. Há muitas especulações sobre uma possível lesão.

Além disso, também faltam todos os jogadores que atuaram na Copa do Mundo. Eles se juntarão ao elenco posteriormente. Ahmetcan Kaplan também não está presente. O Ajax está atualmente negociando uma transferência com o Trabzonspor.

O Ajax enfrenta o AEK Larnaca em Garderen na sexta-feira. Depois disso, o clube ainda fará amistosos em Amsterdã contra o VfL Bochum, o Olympiakos e o Burnley.

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