Um negócio vantajoso para todas as partes... O Paris Saint-Germain chega a um acordo com o craque do Barcelona

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo preliminar com o espanhol Ferran Torres, atacante do Barcelona, com vistas à sua contratação durante a janela de transferências de verão, no âmbito dos esforços do campeão europeu para compensar a saída do atacante português Gonçalo Ramos para o Milan.

De acordo com o que divulgou o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o clube parisiense deu um passo importante nas negociações com o jogador, depois que ambas as partes chegaram a um entendimento sobre as linhas gerais do contrato, embora alguns detalhes finais ainda precisem ser acertados com a diretoria do Barcelona.

A reportagem indicou que o Barcelona não aposta mais na permanência de Ferran Torres, especialmente com o fim de seu contrato se aproximando no verão de 2027 e a ausência de avanços nas negociações para a renovação.

O jogador já havia mencionado anteriormente o interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo, enquanto a diretoria do clube catalão já começou a se planejar para o período após sua saída.

A reportagem acrescentou que o Barcelona se prepara para substituí-lo com a contratação do alemão Karim Ademi, estrela do Borussia Dortmund, que deve reforçar o ataque da equipe.

Assim, a transferência de Torres para o PSG parece ser vantajosa para todas as partes: o clube parisiense busca compensar a saída de Ramos, enquanto o Barcelona quer lucrar financeiramente com a venda do jogador, em vez de perdê-lo de graça na próxima temporada, já que a renovação de seu contrato será difícil; além disso, há o desejo de abrir espaço para a chegada de Ademi.

Já o próprio Torres deseja ter mais tempo de jogo, já que recebeu a promessa de seu compatriota Luis Enrique de que fará parte da escalação titular.

Segundo Gianluca Di Marzio, Enrique é a figura mais importante na aproximação do Paris Saint-Germain a Torres, já que conhece bem o jogador desde o período em que comandou a seleção espanhola.

Enrique acredita que a velocidade de Torres, sua qualidade técnica e sua capacidade de atuar em todas as posições do ataque o tornam um elemento ideal para o estilo de jogo adotado pelo time parisiense.

Ferran Torres aproveitou a queda de rendimento do polonês Robert Lewandowski na última temporada para realizar uma de suas melhores temporadas com a camisa do Barcelona.

O atacante espanhol disputou 33 partidas na La Liga, nas quais marcou 16 gols e deu duas assistências decisivas.

Apesar de o Paris Saint-Germain contar com um forte ataque, que inclui Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Bradley Parkola, a diretoria do clube continua buscando reforçar as opções ofensivas.

A reportagem destacou que o futuro de Parkola ainda está indefinido, o que aumenta a importância da contratação de Ferran Torres, que dará a Luis Enrique mais opções no ataque.

Os dirigentes do Paris Saint-Germain esperam chegar a um acordo definitivo com o Barcelona nos próximos dias, enquanto o clube continua a reformular seu elenco, tanto em termos de novas contratações quanto de jogadores que estão de saída.