Um motivo inesperado... Por que o astro português jogou contra a Espanha com uma chuteira rasgada?

Uma reportagem divulgada hoje, terça-feira, revelou o segredo por trás da participação de Pedro Neto, jogador da seleção portuguesa, na partida contra a Espanha, ontem, nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma chuteira rasgada.
Pedro Neto, ponta da seleção portuguesa, continuou jogando com a chuteira rasgada na parte de trás após uma entrada violenta do lateral espanhol Marc Cucurella.
A cena causou espanto na torcida, especialmente porque não foi marcada nenhuma falta contra o jogador espanhol responsável pelo incidente.
No meio da partida, Neto foi ao banco de reservas para trocar de chuteira; no entanto, o que mais surpreendeu, sem dúvida, foi seu retorno ao campo com outra chuteira com um grande buraco na região do calcanhar.
O jornal “Mundo Deportivo” afirmou: “Agora, sabemos o motivo”.
O atacante do Chelsea sofre da síndrome de Haglund, que consiste em um crescimento ósseo anormal na parte posterior do osso do calcanhar, o que fica claramente visível nas fotos.
Por esse motivo, após um certo tempo em campo, ele precisa fazer um furo na chuteira para aliviar a pressão e, consequentemente, a dor.