Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

Traduzido por

Um motivo inesperado... Por que o astro português jogou contra a Espanha com uma chuteira rasgada?

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
P. Neto
Portugal
Espanha
EUA

Uma imagem que gerou grande polêmica

 Uma reportagem divulgada hoje, terça-feira, revelou o segredo por trás da participação de Pedro Neto, jogador da seleção portuguesa, na partida contra a Espanha, ontem, nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma chuteira rasgada.

Pedro Neto, ponta da seleção portuguesa, continuou jogando com a chuteira rasgada na parte de trás após uma entrada violenta do lateral espanhol Marc Cucurella.



A cena causou espanto na torcida, especialmente porque não foi marcada nenhuma falta contra o jogador espanhol responsável pelo incidente.

No meio da partida, Neto foi ao banco de reservas para trocar de chuteira; no entanto, o que mais surpreendeu, sem dúvida, foi seu retorno ao campo com outra chuteira com um grande buraco na região do calcanhar.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou: “Agora, sabemos o motivo”.

O atacante do Chelsea sofre da síndrome de Haglund, que consiste em um crescimento ósseo anormal na parte posterior do osso do calcanhar, o que fica claramente visível nas fotos.

Por esse motivo, após um certo tempo em campo, ele precisa fazer um furo na chuteira para aliviar a pressão e, consequentemente, a dor.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google