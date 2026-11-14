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Bernardo Silva descreveu a saída de Cristiano Ronaldo da seleção como um momento triste para o país ao assumir oficialmente a braçadeira de capitão. Depois de dividir o vestiário com o astro do Al Nassr por mais de uma década, o meio-campista agora tem a missão de liderar uma nova geração de talentos portugueses.

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Uma nova era sem o lendário CR7

A transição de liderança na seleção portuguesa começou oficialmente, com Silva assumindo a braçadeira após a aposentadoria de Ronaldo da seleção. Ao refletir sobre essa mudança histórica, o jogador do Real Nadrid admitiu que é difícil para todos os envolvidos ver o lendário atacante se despedir após duas décadas à frente da equipe.

“É um processo natural. Tive o prazer de jogar com Cristiano aqui na seleção por 12 anos. Ele sempre foi nosso capitão e, com Cristiano tendo se despedido da seleção, cabe a nós, os mais velhos ou mais experientes, ajudar agora essa geração mais jovem a manter o compromisso e essa cultura de trabalho no vestiário”, explicou Silva, segundo A Bola.

Silva reconheceu o peso da trajetória de seu antecessor, mas afirmou que o elenco está pronto para o desafio. “É um capítulo diferente para todos nós. Esse dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Pessoalmente, é triste, porque foi uma honra e um orgulho dividir o vestiário com ele. Agora seguimos o caminho natural de dar continuidade e tentar manter essa trajetória de sucesso que a seleção percorreu nos últimos anos”, acrescentou.

Como lidar com a pressão dos holofotes

Com a saída de uma figura tão emblemática quanto Ronaldo, surgiram dúvidas sobre quem lidará com a intensa atenção da imprensa e as expectativas dos torcedores. Silva destacou que, embora o ambiente nos estádios possa mudar, o elenco continua muito experiente. Ele observou que a maioria dos torcedores ia aos jogos principalmente para ver o vencedor de cinco Bolas de Ouro.

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“Em termos de holofotes, talvez sim, porque todos sabem o peso que Cristiano sempre tem quando entra em campo. A maioria das pessoas que vão ao estádio ia para ver Cristiano, e muitas iam só por causa dele. Agora, isso provavelmente não vai acontecer. Na seleção, isso pode ser um pouco mais sentido, mas, por outro lado, os jogadores da nossa seleção estão acostumados, em seus clubes, aos holofotes, à pressão, à responsabilidade e a serem cobrados quando as coisas não vão bem. Então, não acho que seja um grande problema”, afirmou o novo capitão.

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Evolução tática e frustração na Liga das Nações

O meio-campista também falou sobre a evolução de seu papel sob o comando do técnico Jorge Jesus, deixando de ser um ponta irreverente para atuar de forma mais conservadora na organização tática. Ele acredita que o treinador o vê como um “camisa 8 ou camisa 10”, responsável por ligar a defesa ao ataque. Apesar de sua experiência, Silva admitiu sentir certa frustração com seu tempo em campo na atual campanha da Liga das Nações.

Ao falar sobre as partidas recentes em que começou no banco, confessou: “É sempre difícil, porque todos os jogadores querem jogar, querem fazer parte, ser úteis, e me acostumei com isso ao longo da carreira. Ser útil, participar, e, quando não participo, obviamente é difícil. O trabalho do treinador é bastante difícil, ainda mais nesta convocação, com 27 jogadores e apenas 11 podendo jogar de cada vez. É preciso escolher em uma seleção que tem muito talento. O que posso garantir da minha parte é que sempre darei o meu melhor.”

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Reencontro com Jorge Jesus e planos para o futuro

O reencontro com Jesus traz lembranças do início da carreira de Silva no Benfica, quando os dois tiveram uma conhecida divergência pela tentativa do treinador de escalá-lo como lateral-esquerdo. Silva riu do episódio e afirmou que está disposto a jogar em qualquer posição, até mesmo no gol, para ajudar a equipe a vencer. Ele acredita que o elenco melhorou significativamente sob o comando atual, após a decepção nos grandes torneios recentes.

“Espero que sim, claro. Esses quatro primeiros jogos foram um excelente indicativo. A seleção cresceu e melhorou, e esperamos que esse caminho possa continuar, porque, sem dúvida, as últimas competições, não vamos esconder, foram uma decepção e um fracasso, pois queríamos chegar muito mais longe”, concluiu Silva.