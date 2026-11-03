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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Um momento maior que o futebol! Fabian Ruiz homenageia Jesus de Miguel após sua morte trágica com comemoração emocionante pelo PSG

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O meio-campista Fabian Ruiz protagonizou um momento comovente de reflexão durante o confronto do Paris Saint-Germain com o Villarreal pela Champions League, na noite de terça-feira. O jogador da seleção espanhola aproveitou a partida no cenário europeu para prestar uma homenagem emocionada a seu compatriota Jesus de Miguel, cuja morte repentina abalou o mundo do futebol.

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Ruiz presta homenagem a compatriota falecido

O mundo do futebol entrou em luto nesta semana após a notícia devastadora de que o atacante Jesus de Miguel, do CD Tenerife, morreu aos 30 anos. Ele perdeu a vida na manhã de terça-feira após sofrer uma parada cardíaca provocada por uma forte colisão em campo com o goleiro Jesus Owono, do FC Andorra, durante uma partida da Segunda Division na segunda-feira. A notícia veio a público poucas horas antes da visita do PSG ao Estadio de la Ceramica e deixou muitos jogadores espanhóis visivelmente abalados pela tragédia.

Quando Ruiz marcou aos 17 minutos, pensou imediatamente no atacante falecido. O ex-jogador do Napoli não fez sua comemoração habitual e exuberante. Em vez disso, mostrou com as mãos o número nove, usado na camisa por De Miguel, antes de apontar solenemente para o céu. Foi um gesto de respeito do meio-campista: embora seu time dominasse em campo, seus pensamentos estavam com aqueles que sofriam a perda em seu país de origem.

PSG atropela o Villarreal em tempo recorde

Embora a homenagem de Ruiz tenha ganhado destaque pela carga emocional, a atuação do campeão francês foi implacável. O time de Luis Enrique conseguiu um feito impressionante: marcou quatro gols em apenas oito minutos e praticamente decidiu a partida antes mesmo de muitos torcedores se acomodarem em seus lugares. O Submarino Amarelo foi completamente sufocado por uma onda de ataques do PSG, que combinou precisão nas finalizações com pressão intensa desde o apito inicial.

A sequência começou aos nove minutos, quando Joao Neves aproveitou uma confusão na área após um escanteio para abrir o placar. Antes que os donos da casa pudessem se recuperar, Desire Doue tirou proveito de uma falha defensiva e ampliou a vantagem apenas três minutos depois. A situação piorou para o time espanhol quando Senny Mayulu, à frente do ataque, marcou o terceiro com um chute potente aos 13 minutos. Ruiz fez o quarto e último gol desse período frenético aos 17 minutos, garantindo ao PSG o controle absoluto da partida em um início histórico.

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Futebol se une no luto

As circunstâncias trágicas da morte de De Miguel provocaram uma onda de solidariedade em todo o mundo, para além de rivalidades nacionais e divisões entre ligas. O Tenerife já havia divulgado um comunicado comovente confirmando a perda: "Devastado pela dor, com um nó na garganta e sem acreditar que isso possa ser verdade, o CD Tenerife lamenta profundamente anunciar o trágico falecimento de Jesus de Miguel Alameda."

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O clube também transmitiu a mensagem da família: "A família de Jesus de Miguel deseja agradecer a todos por cada uma das mensagens de apoio recebidas e pede sinceramente o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis."

Para Ruiz, a oportunidade de homenagear um colega de profissão no maior palco do futebol europeu serviu como lembrete da união entre as pessoas do esporte. Apesar da importância da partida pela Champions League, a prioridade do meio-campista era reconhecer uma vida tragicamente interrompida.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”