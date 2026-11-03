Ruiz presta homenagem a compatriota falecido
O mundo do futebol entrou em luto nesta semana após a notícia devastadora de que o atacante Jesus de Miguel, do CD Tenerife, morreu aos 30 anos. Ele perdeu a vida na manhã de terça-feira após sofrer uma parada cardíaca provocada por uma forte colisão em campo com o goleiro Jesus Owono, do FC Andorra, durante uma partida da Segunda Division na segunda-feira. A notícia veio a público poucas horas antes da visita do PSG ao Estadio de la Ceramica e deixou muitos jogadores espanhóis visivelmente abalados pela tragédia.
Quando Ruiz marcou aos 17 minutos, pensou imediatamente no atacante falecido. O ex-jogador do Napoli não fez sua comemoração habitual e exuberante. Em vez disso, mostrou com as mãos o número nove, usado na camisa por De Miguel, antes de apontar solenemente para o céu. Foi um gesto de respeito do meio-campista: embora seu time dominasse em campo, seus pensamentos estavam com aqueles que sofriam a perda em seu país de origem.
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Embora a homenagem de Ruiz tenha ganhado destaque pela carga emocional, a atuação do campeão francês foi implacável. O time de Luis Enrique conseguiu um feito impressionante: marcou quatro gols em apenas oito minutos e praticamente decidiu a partida antes mesmo de muitos torcedores se acomodarem em seus lugares. O Submarino Amarelo foi completamente sufocado por uma onda de ataques do PSG, que combinou precisão nas finalizações com pressão intensa desde o apito inicial.
A sequência começou aos nove minutos, quando Joao Neves aproveitou uma confusão na área após um escanteio para abrir o placar. Antes que os donos da casa pudessem se recuperar, Desire Doue tirou proveito de uma falha defensiva e ampliou a vantagem apenas três minutos depois. A situação piorou para o time espanhol quando Senny Mayulu, à frente do ataque, marcou o terceiro com um chute potente aos 13 minutos. Ruiz fez o quarto e último gol desse período frenético aos 17 minutos, garantindo ao PSG o controle absoluto da partida em um início histórico.
Futebol se une no luto
As circunstâncias trágicas da morte de De Miguel provocaram uma onda de solidariedade em todo o mundo, para além de rivalidades nacionais e divisões entre ligas. O Tenerife já havia divulgado um comunicado comovente confirmando a perda: "Devastado pela dor, com um nó na garganta e sem acreditar que isso possa ser verdade, o CD Tenerife lamenta profundamente anunciar o trágico falecimento de Jesus de Miguel Alameda."
O clube também transmitiu a mensagem da família: "A família de Jesus de Miguel deseja agradecer a todos por cada uma das mensagens de apoio recebidas e pede sinceramente o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis."
Para Ruiz, a oportunidade de homenagear um colega de profissão no maior palco do futebol europeu serviu como lembrete da união entre as pessoas do esporte. Apesar da importância da partida pela Champions League, a prioridade do meio-campista era reconhecer uma vida tragicamente interrompida.