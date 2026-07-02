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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Um momento histórico... Džeko antecipa-se a Ronaldo em uma conquista notável na Copa do Mundo

E. Dzeko
C. Ronaldo
L. Modric
Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Estados Unidos da América
Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo
Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Bósnia e Herzegovina
Portugal
Croácia
EUA
Canadá

O astro bósnio não ficará sozinho com esse recorde por muito tempo

O experiente jogador bósnio Edin Džeko se despediu da Copa do Mundo de 2026 com uma conquista notável, após ter entrado em campo contra os Estados Unidos nas oitavas de final.

A seleção da Bósnia foi eliminada do torneio após perder por 2 a 0 para a equipe da casa nesta manhã de quinta-feira.

No entanto, Džeko deixou sua marca com um recorde histórico ao entrar na escalação titular da seleção europeia na partida de hoje, tendo jogado 51 minutos antes de ser substituído devido a uma lesão.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, Džeko se tornou o primeiro jogador com 40 anos ou mais (exceto goleiros) a disputar uma partida eliminatória da Copa do Mundo.

O astro bósnio disputou a partida com 40 anos e 106 dias.

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No entanto, Džeko não ficará sozinho nesse recorde por muito tempo, já que Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, de 41 anos, e Luka Modrić, astro da seleção croata (40 anos), poderão igualá-lo em poucas horas, caso participem da partida das oitavas de final que enfrentará as duas seleções na madrugada de amanhã, sexta-feira.

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