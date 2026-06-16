Um mistério... Por que o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai vestiu uma camisa rosa?

A partida entre Arábia Saudita e Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 testemunhou um acontecimento excepcional e incomum, cujo protagonista foi o árbitro italiano Maurizio Mariani.

Mariani apitou a partida que terminou empatada em 1 a 1 entre as seleções da Arábia Saudita e da Uruguai, no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, na primeira rodada da fase de grupos.

Ao contrário do habitual, o árbitro italiano apareceu vestindo a camisa rosa, em uma cena que não era comum nas partidas anteriores da Copa do Mundo.

A decisão não partiu do próprio Mariani, mas foi tomada pelo italiano Pierluigi Collina, presidente da FIFA, devido ao fato de a partida ser disputada na cidade de Miami.

Colina disse em declarações transmitidas pela rede “ESPN” anteriormente que o árbitro da partida entre Arábia Saudita e Uruguai usaria a camisa rosa, em homenagem à cidade de Miami, que está associada a essa cor, a cor dos flamingos que eram abundantes na região.

O ex-árbitro italiano explicou: “Miami é o nosso campo de treinamento principal, então achamos que seria legal demonstrar nosso apreço pela cidade onde vamos morar por cerca de dois meses”.

Vale lembrar que Mariani conduziu bem a partida, sem decisões polêmicas, permitindo que cada seleção ganhasse um ponto, o que acirra a disputa com Espanha e Cabo Verde, que também empataram na primeira partida.