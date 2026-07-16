“Um minuto de silêncio pela alma da Inglaterra”... Como os astros da Argentina esmagaram o orgulho dos ingleses?

Os jogadores da seleção argentina geraram uma grande onda de polêmica após a divulgação de um vídeo gravado dentro do vestiário, logo após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 — vitória que garantiu ao “Tango” a classificação para a final contra a Espanha.

O vídeo que circulou mostrava um clima festivo e barulhento dentro do vestiário, onde os jogadores dançavam e cantavam com grande entusiasmo para comemorar a classificação, antes que o clima mudasse repentinamente quando todos pararam de dançar e ficaram em silêncio por alguns segundos.

De acordo com o vídeo, um dos jogadores pediu silêncio, e então os jogadores repetiram em uníssono: “Um minuto de silêncio pela memória dos ingleses que morreram hoje no futebol”, antes que o vestiário voltasse a explodir em risadas e danças em meio a comemorações barulhentas.









Esse comportamento gerou grande indignação na mídia inglesa, que considerou que o ocorrido ultrapassou os limites de uma comemoração normal após uma grande partida, especialmente após a derrota dramática sofrida pela seleção dos “Três Leões” na semifinal.

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Por outro lado, um grande número de torcedores argentinos defendeu a comemoração, considerando que ela reflete a natureza da rivalidade histórica entre as duas seleções e que tais comportamentos fazem parte da cultura futebolística latina, que se baseia no entusiasmo e na provocação mútua em confrontos importantes.

O rivalismo futebolístico entre a Argentina e a Inglaterra tem uma longa história de partidas acirradas, o que fez com que o vídeo se espalhasse rapidamente pelas redes sociais, tornando-se uma das cenas mais compartilhadas após a semifinal.

Deixando a polêmica de lado, a seleção argentina começou a se preparar para o tão aguardado confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, onde Lionel Messi e seus companheiros buscam defender o título mundial, enquanto os “Matadores” aspiram conquistar a taça e escrever um novo capítulo em sua história no futebol.