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Oliver Maywurm
Traduzido por

Um milhão de seguidores em menos de 24 horas! Torcedores do Barcelona adoram esta iniciativa de Hansi Flick

La Liga
H. Flick
Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, agora está oficialmente no Instagram. A novidade parece ter empolgado os torcedores do clube.

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Flick só havia criado sua conta na rede social na noite de quinta-feira. Menos de 24 horas depois, no fim da tarde de sexta-feira, o técnico alemão do Barça já tinha um milhão de seguidores.

"Hola, culers!", escreveu Flick aos torcedores do campeão espanhol em sua primeira publicação, na quinta-feira. "Estou feliz por estar no Instagram e compartilhar com vocês alguns momentos do meu dia a dia no Barça. Muito obrigado pelo apoio! Viva o Barça", continuou o ex-técnico da seleção alemã.

Flick, que assumiu o comando da equipe na Catalunha em 2024, é extremamente popular entre os torcedores do Barcelona. O crescimento tão rápido de seu número de seguidores, porém, também se deve ao fato de o Barça ter compartilhado a primeira publicação do técnico em sua conta oficial no Instagram, que tem quase 150 milhões de seguidores.

Hansi Flick e Barça agora também querem conquistar a Liga dos Campeões

Flick é bem visto em Barcelona não apenas no aspecto pessoal, mas também pelo desempenho esportivo. Em suas duas primeiras temporadas, conquistou o título espanhol em cada uma delas com o Barça, que joga um futebol empolgante sob seu comando. Depois de cair na Liga dos Campeões, primeiro por uma margem mínima na semifinal (2024/25) e depois nas quartas de final (2025/26), a expectativa é de que nesta temporada venha a grande conquista no cenário internacional.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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Na fase de liga, a equipe está cumprindo as expectativas até agora, embora, após vitórias convincentes sobre o Feyenoord (5 a 1) e na casa do Galatasaray (5 a 2), o Barça tenha perdido mais recentemente para o campeão da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, por 4 a 2. A derrota por 2 a 1 no clássico contra o Real Madrid no fim de semana passado também pesa contra: após nove vitórias, foram os primeiros pontos perdidos pelo Barcelona nesta temporada de LaLiga. Mesmo assim, a equipe de Flick ainda lidera a tabela, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, seu perseguidor mais próximo no momento.

Flick havia renovado antecipadamente seu contrato em maio, até 2028. O novo acordo também inclui uma opção de prorrogação por mais um ano, até 2029. Semanas antes de assinar, o treinador de 61 anos já havia anunciado que encerraria a carreira de técnico após sua passagem pelo Barcelona: "Adoro trabalhar aqui. Temos muito tempo e não penso em ir para outro lugar. Estou aqui e este será meu último clube, meu último trabalho. Estou muito feliz com isso", afirmou Flick em março.

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