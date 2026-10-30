Flick só havia criado sua conta na rede social na noite de quinta-feira. Menos de 24 horas depois, no fim da tarde de sexta-feira, o técnico alemão do Barça já tinha um milhão de seguidores.

"Hola, culers!", escreveu Flick aos torcedores do campeão espanhol em sua primeira publicação, na quinta-feira. "Estou feliz por estar no Instagram e compartilhar com vocês alguns momentos do meu dia a dia no Barça. Muito obrigado pelo apoio! Viva o Barça", continuou o ex-técnico da seleção alemã.

Flick, que assumiu o comando da equipe na Catalunha em 2024, é extremamente popular entre os torcedores do Barcelona. O crescimento tão rápido de seu número de seguidores, porém, também se deve ao fato de o Barça ter compartilhado a primeira publicação do técnico em sua conta oficial no Instagram, que tem quase 150 milhões de seguidores.

Hansi Flick e Barça agora também querem conquistar a Liga dos Campeões

Flick é bem visto em Barcelona não apenas no aspecto pessoal, mas também pelo desempenho esportivo. Em suas duas primeiras temporadas, conquistou o título espanhol em cada uma delas com o Barça, que joga um futebol empolgante sob seu comando. Depois de cair na Liga dos Campeões, primeiro por uma margem mínima na semifinal (2024/25) e depois nas quartas de final (2025/26), a expectativa é de que nesta temporada venha a grande conquista no cenário internacional.

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Na fase de liga, a equipe está cumprindo as expectativas até agora, embora, após vitórias convincentes sobre o Feyenoord (5 a 1) e na casa do Galatasaray (5 a 2), o Barça tenha perdido mais recentemente para o campeão da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, por 4 a 2. A derrota por 2 a 1 no clássico contra o Real Madrid no fim de semana passado também pesa contra: após nove vitórias, foram os primeiros pontos perdidos pelo Barcelona nesta temporada de LaLiga. Mesmo assim, a equipe de Flick ainda lidera a tabela, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, seu perseguidor mais próximo no momento.

Flick havia renovado antecipadamente seu contrato em maio, até 2028. O novo acordo também inclui uma opção de prorrogação por mais um ano, até 2029. Semanas antes de assinar, o treinador de 61 anos já havia anunciado que encerraria a carreira de técnico após sua passagem pelo Barcelona: "Adoro trabalhar aqui. Temos muito tempo e não penso em ir para outro lugar. Estou aqui e este será meu último clube, meu último trabalho. Estou muito feliz com isso", afirmou Flick em março.