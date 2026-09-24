Segundo o jornal AS, da Espanha, um jogador não identificado doou seus ganhos às muitas pessoas que trabalham nos bastidores. Como forma de agradecimento pelos esforços dos funcionários durante os quase dois meses de concentração e ao longo do torneio, que tiveram participação considerável no triunfo nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
De acordo com a reportagem, o valor para os jogadores e a comissão técnica foi de cerca de um milhão de euros para cada um. No total, foram repassados à Espanha prêmios em valor recorde de 44 milhões de euros, que a federação recebeu pelo avanço em cada uma das fases e pelas partidas vencidas.
Segundo o AS , o jogador em questão quis permanecer anônimo e continua querendo isso, para garantir que esse gesto seja apenas um sinal de gratidão aos funcionários.
Espanha, elenco: quais jogadores são novidades?
Agora, possivelmente houve um reencontro, caso o nobre doador tenha sido novamente convocado para o elenco de Luis de la Fuente. Ao todo, o técnico da Espanha fez quatro mudanças: Josep Martinez (goleiro, Inter de Milão), Dean Huijsen (defesa, Real Madrid), Fermin Lopez (meio-campo, Barcelona) e Roberto Fernandez (ataque, Espanyol) entraram no time nos lugares de Marcos Llorente (aposentadoria), Gavi (não foi considerado, um jogo de suspensão), Joan Garcia (lesão no joelho) e Borja Iglesias (não foi considerado).
Na abertura da longa pausa para jogos de seleções, a Espanha enfrenta a Inglaterra pela Nations League no sábado, e o jogo de volta será no encerramento, em 6 de outubro. Entre essas partidas, há duelos contra Croácia (29 de setembro) e República Tcheca (3 de outubro).