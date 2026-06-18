Um milagre e três derrotas... O que a seleção saudita fará contra as dez melhores equipes da Copa do Mundo?

A seleção saudita se prepara para enfrentar um novo desafio contra uma das dez melhores seleções do mundo, mais especificamente a Espanha, quando se deparar com ela na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção saudita, 60ª no ranking mundial, enfrenta a Espanha, terceira colocada, no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com uma reportagem do jornal saudita “Al-Riyadiah”, a seleção da Espanha é a quinta que a “Verde” enfrenta na Copa do Mundo enquanto esta ocupa uma das dez primeiras posições no ranking mundial.

A seleção saudita começou a enfrentar esses desafios bem cedo, mais precisamente em sua primeira participação na Copa do Mundo de 1994, quando perdeu para a seleção da Holanda, então segunda colocada no ranking mundial, por 1 a 2, na primeira rodada da fase de grupos.

Posteriormente, a seleção saudita voltou a perder para a Suécia, décima colocada no ranking mundial, por 1 a 3, nas oitavas de final daquela mesma edição.

Na Copa do Mundo de 2006, a “Selecção Verde” enfrentou a Espanha, que ocupava o quinto lugar no ranking mundial, na fase de grupos, mas sofreu uma derrota por 1 a 0.

Já o milagre aconteceu na Copa do Mundo de 2022, quando a seleção saudita venceu a Argentina, então terceira colocada no ranking mundial, por 2 a 1, na primeira rodada da fase de grupos.

A torcida saudita espera que esse milagre se repita diante da seleção espanhola, que ocupa atualmente a mesma posição no ranking mundial, especialmente porque isso significaria a classificação para a fase seguinte pela segunda vez na história, e a primeira há 32 anos.