O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, seguiu com suas férias de verão antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, cerca de um mês após o fim de sua jornada com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Ronaldo não participou da pré-temporada que o Al-Nassr realizou na capital portuguesa, Lisboa, desde o último dia 19 de julho, até seu término ontem, terça-feira, por conta do descanso concedido a ele após o fim do Mundial.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a delegação do Al-Nassr retorna à capital saudita, Riade, nesta quarta-feira, a bordo de um avião particular, após o fim da pré-temporada que se estendeu por mais de duas semanas.

Os jogadores terão apenas 24 horas de descanso antes de retornarem aos treinamentos na próxima sexta-feira, no estádio Dar Al-Nassr, na capital saudita.

No entanto, os treinamentos continuarão a registrar a ausência de Ronaldo, que completará as férias concedidas a ele desde o fim da Copa do Mundo.

"O Dom" encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 no último dia 6 de julho, após a derrota de Portugal para a Espanha por 1 a 0, nas oitavas de final, dando início às suas férias que se aproximaram de um mês.

Isso ocorre apenas 10 dias antes do início da nova temporada, mais precisamente no dia 15 de agosto deste ano, quando o Al-Nassr enfrenta o Al-Fateh, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr, comandado por Ronaldo, busca manter o título do Campeonato Saudita conquistado na temporada passada após 7 anos de jejum, além de erguer o título da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela primeira vez em sua história.