O clube Al-Taawoun concedeu ao meia sérvio Sergej Milinkovic-Savic, estrela do Al-Hilal, um número histórico na Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, na sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

A escalação titular do Al-Hilal contou com a participação de Savic no meio-campo, como de costume, ao lado do português Ruben Neves e do saudita Mohamed Kanno.

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A participação de Savic lhe rendeu um número histórico, já que esta partida se tornou a de número 100 dele na Liga Roshn Saudita, desde sua chegada ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo da Lazio, da Itália.

Desde então, o meia sérvio disputou 99 jogos antes do confronto com o Al-Taawoun, nos quais marcou 35 gols, a uma média superior a um gol a cada 3 partidas, um índice extremamente alto para um meio-campista.

O jogador de 31 anos não se limitou a seus notáveis papéis de artilheiro, mas também conseguiu dar 27 assistências, a uma média superior a um passe decisivo a cada 4 partidas.

Vale lembrar que Savic é o artilheiro do Al-Hilal na atual temporada da Liga Roshn Saudita, apesar de ser meio-campista, tendo marcado 4 gols nas últimas seis partidas, além de ter dado outra assistência.