Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um meia com faro de artilheiro: o Al-Taawoun garante a Savić um número histórico na Roshan

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
S. Milinkovic-Savic
Arábia Saudita
Sérvia

O meio-campista sérvio entra para a história

O clube Al-Taawoun concedeu ao meia sérvio Sergej Milinkovic-Savic, estrela do Al-Hilal, um número histórico na Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, na sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

A escalação titular do Al-Hilal contou com a participação de Savic no meio-campo, como de costume, ao lado do português Ruben Neves e do saudita Mohamed Kanno.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Ingressos para os jogos da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

A participação de Savic lhe rendeu um número histórico, já que esta partida se tornou a de número 100 dele na Liga Roshn Saudita, desde sua chegada ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo da Lazio, da Itália.

Desde então, o meia sérvio disputou 99 jogos antes do confronto com o Al-Taawoun, nos quais marcou 35 gols, a uma média superior a um gol a cada 3 partidas, um índice extremamente alto para um meio-campista.

O jogador de 31 anos não se limitou a seus notáveis papéis de artilheiro, mas também conseguiu dar 27 assistências, a uma média superior a um passe decisivo a cada 4 partidas.

Vale lembrar que Savic é o artilheiro do Al-Hilal na atual temporada da Liga Roshn Saudita, apesar de ser meio-campista, tendo marcado 4 gols nas últimas seis partidas, além de ter dado outra assistência.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google