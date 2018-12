Um Manchester United repleto de problemas para Mourinho

Já garantidos nas oitavas de final, os ingleses não entrarão com o máximo de sua força por causa de lesões

O Manchester United deverá entrar em campo cheio de desfalques nesta quarta-feira (12), na Espanha, contra o Valencia, na última rodada da fase de grupos da Champions League.

No treinamento realizado nesta terça (11), o técnico José Mourinho não contou com Anthony Martial, Luke Shaw e Chris Smalling. As ausências foram motivadas por problemas físicos.

O atacante chileno Alexis Sánchez e o zagueiro Victor Lindelof, que também já estavam lesionados, serão desfalques.

The boss provided an update on his squad in his press conference. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 11 de dezembro de 2018

A sorte para o Manchester United é que a classificação às oitavas de final da Champions já está garantida. Os Red Devils disputam, nesta última rodada, a liderança do Grupo H. Para isso, os ingleses precisam bater o Valencia (que já está garantido na Europa League pela terceira colocação) e torcer para a Juventus não vencer o Young Boys.