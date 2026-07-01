Um mal-entendido... Deschamps substitui um jogador por engano contra a Suécia!

Uma reportagem da imprensa francesa revelou que a substituição de Lucas Dini durante a vitória da seleção francesa sobre a Suécia por 3 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, não se deveu a uma lesão, mas sim a um mal-entendido com a comissão técnica liderada por Didier Deschamps.

Dini começou como titular na lateral esquerda, antes de deixar o campo aos 77 minutos, sendo substituído por Theo Hernández — uma jogada que levou muitos a acreditar que o jogador do Aston Villa tivesse sofrido uma lesão.

De acordo com a rede francesa RMC, Dini realmente sofreu uma contusão durante a partida e sinalizou para a equipe médica, mas não estava pedindo para ser substituído; ele apenas queria um pouco de água devido ao calor. No entanto, o sinal foi interpretado como um pedido para sair, e a comissão técnica decidiu fazer a substituição.

Apesar dessa situação, o incidente não afetou o clima da seleção francesa, que manteve sua superioridade até vencer a partida por 3 a 0, garantindo assim um confronto com o Paraguai nas oitavas de final, na manhã do próximo domingo, na cidade da Filadélfia.

Dini falou sobre o próximo confronto em declarações à rede M6, alertando para a força da seleção paraguaia, e disse: “É uma seleção lutadora, que se defende de forma excelente e se destaca pela força nos duelos.”

E acrescentou: “O clima estava um pouco quente, mas terminar a partida com uma vitória por 3 a 0 é maravilhoso.”

O lateral francês elogiou seus companheiros do ataque, dizendo: “É maravilhoso termos esses jogadores à nossa frente. Só precisamos dar a eles os espaços que lhes permitam jogar e fazer a diferença. Cada jogador tem seu papel na equipe, e quando todos trabalham dessa maneira, o jogo se torna muito divertido.”

Dini encerrou suas declarações enfatizando o forte espírito coletivo da seleção francesa, dizendo: “Sempre nos incentivamos mutuamente a dar o nosso melhor, e todos sabemos qual é o objetivo pelo qual viemos aqui. Jogar com esse grupo é uma grande alegria, e agora vamos começar a nos concentrar no confronto contra o Paraguai; além disso, nossos jogadores do ataque também estão fazendo um grande esforço defensivo.”