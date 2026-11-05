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Mohamed Saeed
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Um legado intocável! Lionel Scaloni toma decisão simbólica sobre a icônica camisa 10 da Argentina na ausência do capitão

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A Argentina disputará seus próximos compromissos internacionais contra Uruguai e Costa Rica com uma ausência de peso na súmula. O técnico Lionel Scaloni optou por deixar vaga a lendária camisa 10 durante a Data Fifa de novembro. A decisão ressalta a enorme importância de Lionel Messi, cuja aposentadoria da seleção deixou uma lacuna que a comissão técnica ainda não está pronta para preencher.

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Uma camisa sagrada deixada no vestiário

A seleção argentina se prepara para uma nova era, mas a camisa mais famosa do futebol mundial ainda não voltará a campo. Antes do aguardado confronto com o Uruguai, foi confirmado que a lendária camisa usada anteriormente por Lionel Messi não será atribuída a nenhum jogador nesta data Fifa. Embora as regras para amistosos não exijam rigorosamente a numeração do elenco de 1 a 11, a decisão de deixar o número vago é um sinal claro da reverência pelo ex-capitão.

Segundo TyCSports, Scaloni e sua comissão técnica decidiram, na prática, guardar o número temporariamente, tratando-o como uma relíquia preciosa reservada para as ocasiões mais importantes. O gesto simbólico ocorre enquanto a Argentina disputa seus primeiros jogos desde que Messi anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção. Ao deixar o armário vazio, Scaloni evita a pressão imediata de escolher um sucessor durante um período que deve ser de transição para a Argentina.

Os candidatos para a era pós-Messi

Embora a camisa continue pendurada por enquanto, o debate sobre quem acabará herdando o número já se intensifica pela América do Sul. A sucessão propriamente dita deve ocorrer quando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo forem retomadas no ano que vem. Vários nomes de destaque já são apontados como possíveis candidatos a assumir a responsabilidade criativa. Entre os favoritos está Nico Paz, que vive excelente fase no Como, da Itália, e deixou uma impressão duradoura em sua participação mais recente na seleção principal.

Paz enfrenta forte concorrência de estrelas já consolidadas na Premier League, que provaram seu valor no cenário mundial. O meio-campista que comanda o setor do Manchester City, Enzo Fernandez, e Alexis Mac Allister, do Liverpool, são frequentemente citados como escolhas naturais pela qualidade técnica e pela posição que ocupam no elenco. Além disso, Franco Mastantuono, destaque do River Plate, segue como uma possibilidade menos previsível para o futuro.

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Uma abordagem diferente para a despedida de ídolos

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A decisão de manter o número fora de circulação nesta data Fifa gerou um amplo debate sobre como diferentes seleções lidam com a saída de seus maiores ídolos. Torcedores logo destacaram o contraste entre a cautela da Argentina e a maneira como outras equipes conduziram situações semelhantes.

As comparações com Portugal surgiram naturalmente: a icônica camisa 7 associada a Cristiano Ronaldo foi rapidamente entregue a Rafael Leao durante as ausências recentes do veterano. A decisão da Argentina de deixar a camisa sem uso reflete o desejo cultural de preservar o caráter sagrado do número 10, eternizado antes por Diego Maradona e levado a um novo patamar por Messi. Até que as exigências das Eliminatórias para a Copa do Mundo tornem necessária uma mudança, a Argentina parece satisfeita em manter a camisa como homenagem ao homem que a levou à glória no Catar.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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