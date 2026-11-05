Compartilhar Siga GOAL no Google

A Argentina disputará seus próximos compromissos internacionais contra Uruguai e Costa Rica com uma ausência de peso na súmula. O técnico Lionel Scaloni optou por deixar vaga a lendária camisa 10 durante a Data Fifa de novembro. A decisão ressalta a enorme importância de Lionel Messi, cuja aposentadoria da seleção deixou uma lacuna que a comissão técnica ainda não está pronta para preencher.

Publicidade

Uma camisa sagrada deixada no vestiário

A seleção argentina se prepara para uma nova era, mas a camisa mais famosa do futebol mundial ainda não voltará a campo. Antes do aguardado confronto com o Uruguai, foi confirmado que a lendária camisa usada anteriormente por Lionel Messi não será atribuída a nenhum jogador nesta data Fifa. Embora as regras para amistosos não exijam rigorosamente a numeração do elenco de 1 a 11, a decisão de deixar o número vago é um sinal claro da reverência pelo ex-capitão.

Segundo TyCSports, Scaloni e sua comissão técnica decidiram, na prática, guardar o número temporariamente, tratando-o como uma relíquia preciosa reservada para as ocasiões mais importantes. O gesto simbólico ocorre enquanto a Argentina disputa seus primeiros jogos desde que Messi anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção. Ao deixar o armário vazio, Scaloni evita a pressão imediata de escolher um sucessor durante um período que deve ser de transição para a Argentina.

Os candidatos para a era pós-Messi

Embora a camisa continue pendurada por enquanto, o debate sobre quem acabará herdando o número já se intensifica pela América do Sul. A sucessão propriamente dita deve ocorrer quando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo forem retomadas no ano que vem. Vários nomes de destaque já são apontados como possíveis candidatos a assumir a responsabilidade criativa. Entre os favoritos está Nico Paz, que vive excelente fase no Como, da Itália, e deixou uma impressão duradoura em sua participação mais recente na seleção principal.

Paz enfrenta forte concorrência de estrelas já consolidadas na Premier League, que provaram seu valor no cenário mundial. O meio-campista que comanda o setor do Manchester City, Enzo Fernandez, e Alexis Mac Allister, do Liverpool, são frequentemente citados como escolhas naturais pela qualidade técnica e pela posição que ocupam no elenco. Além disso, Franco Mastantuono, destaque do River Plate, segue como uma possibilidade menos previsível para o futuro.

Publicidade Publicidade

Uma abordagem diferente para a despedida de ídolos

Getty Images

A decisão de manter o número fora de circulação nesta data Fifa gerou um amplo debate sobre como diferentes seleções lidam com a saída de seus maiores ídolos. Torcedores logo destacaram o contraste entre a cautela da Argentina e a maneira como outras equipes conduziram situações semelhantes.

As comparações com Portugal surgiram naturalmente: a icônica camisa 7 associada a Cristiano Ronaldo foi rapidamente entregue a Rafael Leao durante as ausências recentes do veterano. A decisão da Argentina de deixar a camisa sem uso reflete o desejo cultural de preservar o caráter sagrado do número 10, eternizado antes por Diego Maradona e levado a um novo patamar por Messi. Até que as exigências das Eliminatórias para a Copa do Mundo tornem necessária uma mudança, a Argentina parece satisfeita em manter a camisa como homenagem ao homem que a levou à glória no Catar.