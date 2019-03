“Um jogo só de briga”, diz Fred, o mais faltoso na vitória do Cruzeiro

O atacante comemorou a vitória na estreia cruzeirense na Libertadores

Luta. Foi o verbo mais exaltado pelos jogadores do Cruzeiro após a vitória por 1 a 0 sobre o Huracán, da Argentina, no primeiro jogo válido pela fase de grupos nesta edição 2019. Apesar do triunfo conquistado longe de casa, o time comandado por Mano Menezes (expulso no final da partida) sofreu até o fim: com as investidas dos argentinos e com a qualidade do gramado após uma forte chuva em Buenos Aires.

Mesmo sem ter feito gols, Fred pela primeira vez disputou 90 minutos de um jogo nesta temporada. O atacante elogiou o lance que terminou no gol de Rodriguinho e falou o quanto a chuva fez com que ele e Lucas Barrios (atacante do Huracán) precisassem lutar constantemente para manter a bola.

“Essa vitória é muito importante. A gente estava considerando o campo bom, mas depois que começou a chover virou um jogo só de briga”, destacou na transmissão pelo Facebook. “Ficou bom pra mim e para o Barrios (do Huracán), né? Centroavantes... Ainda bem que a gente conseguiu fazer o gol, tivemos oportunidades para matar o jogo e não conseguimos matar, mas o mais importante é que no final estreamos bem com esses três pontos aí que fazem muita falta. Ano passado a gente ficou deixando pra mais tarde, e agora conseguimos fazer o nosso mérito aqui”.

A gente se entregou, brigou, lutou na dividida, bola aérea e fomos premiados aí pela jogada do Robinho e Rodriguinho que fizeram o gol pra gente”, finalizou o atacante, que fez um total de cinco faltas (maior número dentre os atletas cruzeirenses e igual apenas ao lateral-direito do Huracán, Chimino) e sofreu três.