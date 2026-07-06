Um jogador vai ao encontro de Cristiano Ronaldo, que chorava, logo após o jogo entre Portugal e Espanha e faz um gesto maravilhoso

O que prometia ser uma noite maravilhosa terminou em drama para Cristiano Ronaldo. O astro de 41 anos foi eliminado na segunda-feira à noite com a seleção de Portugal pela Espanha na Copa do Mundo, o que fez com que seu sonho de ser campeão mundial se desfez definitivamente.

Esse pensamento afetou visivelmente Ronaldo, que ficou em campo com lágrimas nos olhos após o apito final. Daqui a quatro anos, quando a Copa do Mundo for realizada em Portugal, Espanha e Marrocos, Ronaldo terá 45 anos e, portanto, não estará mais na competição.

Na seleção da Espanha, a comemoração foi enorme — a equipe se classificou para as quartas de final —, mas havia um jogador que imediatamente voltou sua atenção para Ronaldo: Lamine Yamal. O jovem craque de 18 anos procurou Ronaldo e lhe deu um abraço comovente.

O momento foi percebido por muitos espectadores, e a foto de Yamal e Ronaldo se abraçando viralizou imediatamente. Nas redes sociais, Yamal está sendo inundado de elogios: os torcedores falam de “grande classe”.

Por muito tempo, parecia que a partida entre Portugal e Espanha iria para a prorrogação, mas, nos acréscimos do segundo tempo, os espanhóis tiveram um lampejo. Ferran Torres colocou Mikel Merino sozinho diante do goleiro: 0 a 1. Fim do sonho da Copa do Mundo para Ronaldo, portanto.

“Ele não disse que não vai mais disputar o Euro”, afirmou Wim Kieft no estúdio da NOS. “Então, isso ainda pode acontecer. Nessa altura, ele terá 43 anos, mas não deve ser... Ele é teimoso mesmo. Mas não, realmente não dá mais para jogar nesse nível.”