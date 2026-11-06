“Um jogador ruim sempre será ruim!”: Jose Mourinho manda recado claro sobre o papel de Vinicius Jr

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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, expôs sua filosofia de gestão em relação a Vinicius Jr. e ressaltou que o sucesso coletivo vem antes de qualquer indivíduo. Após rodar o elenco contra o AEK Atenas, Mourinho elogiou o apoio do vestiário ao atacante brasileiro.

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Mourinho administra o setor ofensivo em meio a calendário apertado

Jose Mourinho explicou como administra taticamente Vinicius Jr. enquanto o Real Madrid enfrenta uma sequência intensa de jogos no outono. O atacante brasileiro atuou no meio da semana na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o AEK Atenas pela Champions League, o que permitiu que companheiros como Arda Guler descansassem.

Mourinho reiterou que o rodízio do elenco a longo prazo é fundamental para manter o Real Madrid competitivo em todas as frentes.

No entanto, o treinador deixou claro que a escolha de quem joga será sempre guiada pelas prioridades coletivas, e não pelo status individual.

O time está acima de qualquer jogador

“Para mim, o mais importante é o time. Eu nunca prejudicaria o time por vontade própria para beneficiar um jogador”, afirmou Mourinho.

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“Quando voltarmos à normalidade, com Vini Jr. à disposição, vou administrar isso. Quero que o time pense jogo a jogo, mas, como treinador, preciso pensar nas próximas partidas e na sequência de jogos que temos.”

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“O jogo contra o AEK foi para Vini Jr., para dar um pouco de descanso a um jogador como Guler, que teve alguns problemas”, explicou.

Apoio total a Vinicius para recuperar sua melhor forma

Mourinho demonstrou plena confiança na capacidade de Vinicius de voltar ao seu nível mais alto e destacou o apoio que ele recebe no vestiário.

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“Um jogador ruim sempre será ruim, por mais que você tente fazê-lo melhorar. Um bom jogador tem seus momentos ruins, mas pode voltar ao seu nível habitual”, disse Mourinho.

“Se a partida que Vini Jr. fez em Atenas tivesse sido feita por um jogador comum, todos diríamos que ele jogou bem. Não de forma incrível, porque o time dele não jogou de forma incrível. Sempre esperamos o Vini Jr. que me eliminou da Champions League, e essa versão existe. É a versão que todos esperamos. Algo importante é a amizade dos companheiros de equipe dele, sem exceção”, acrescentou.

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Real Madrid prepara opções para enfrentar o Valencia

Mourinho reafirmou que as decisões sobre o elenco serão sempre tomadas em função dos resultados coletivos do Real Madrid.

“Na hora de decidir quem joga, o time está acima do indivíduo”, concluiu o treinador.

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O Real Madrid se prepara para usar todas as suas opções ofensivas contra o Valencia, fora de casa, no Mestalla.