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O ex-olheiro sênior do Aston Villa Bryan King acredita que o meia-armador da Bélgica Youri Tielemans já está repensando sua saída do Villa Park no verão, após um início difícil no Manchester United. O meio-campista de 29 anos trocou a região de Midlands por Old Trafford depois que o Manchester United acionou a cláusula de rescisão de 35 milhões de libras prevista em seu contrato.

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Meio-campista belga tem início abaixo do esperado

Em entrevista ao Football Insider, King sugeriu que o jogador da seleção belga provavelmente gostaria de ter permanecido no elenco de Unai Emery, que vive boa fase, em vez de se transferir para Manchester. Apesar de uma excelente última temporada em Midlands e de uma Copa do Mundo impressionante antes de sair, o meio-campista tem rendido bem abaixo do esperado em 12 partidas pelo novo clube. Recentemente, ele tem atuado em uma função mais avançada em Old Trafford.

Contratações de verão impulsionam reação em Midlands

Contratado pelo Villa sem custos de transferência após deixar o Leicester City em 2023, Tielemans disputou 134 partidas ao longo de três temporadas e se despediu marcando o primeiro gol contra o Freiburg na final da Liga Europa.

Embora os torcedores esperassem que ele se aposentasse no Villa Park, o clube reinvestiu bem neste verão. Questionado sobre a vitória de sábado sobre o Manchester City, King disse ao veículo: “Eles se adaptaram e estão começando a jogar muito bem. O Villa parece um bom time.

“O Manchester City também teve duas ou três boas chances, incluindo aquela outra cabeçada de [Erling] Haaland que foi tirada em cima da linha. Mas, naquele dia, o Villa certamente pareceu um time melhor do que o Manchester City.

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“É preciso elogiar muito as contratações feitas durante o verão. O clube não ficou parado. Foi ao mercado e gastou o dinheiro que recebeu por [Morgan] Rogers e pelos outros jogadores.

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“Aposto que pessoas como Tielemans estão começando a pensar: ‘Eu queria ter ficado’. Um jogador só não forma um time de futebol.”

Proposta lucrativa foi tentadora demais

Embora sua saída surpreendente tenha sido vista inicialmente como um grande golpe, os torcedores do Villa não guardam muito ressentimento do meio-campista, já que ele não forçou a transferência e conseguiu um contrato lucrativo ao entrar nos últimos anos da carreira.

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Ao explicar, em agosto, sua decisão de ir para Old Trafford, Tielemans disse: “Sou muito grato ao Aston Villa. Devo tudo ao clube. É um grande clube, fizemos coisas incríveis e eles me ajudaram a voltar ao meu melhor nível.

“Mas há clubes acima do Villa, e o Manchester United é um deles. Chegar aqui é uma grande conquista para qualquer jogador de futebol. Significa que você fez um bom trabalho na carreira. Mas não para por aí. Quero ter sucesso.”

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Incerteza sobre o comando técnico deixa papel de Tielemans no United em aberto

O lugar de Tielemans nos planos de longo prazo do United segue incerto diante da crescente pressão sobre o comando técnico em Old Trafford. Se Michael Carrick, que comanda a equipe, for demitido nas próximas semanas, um novo treinador poderá mudar completamente a forma como o belga é utilizado no meio-campo. Enquanto isso, seus ex-companheiros no Villa Park tentarão aproveitar a vitória marcante sobre o City para manter o embalo de sua campanha impressionante neste outono.