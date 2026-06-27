"Um jogador inesperado"... O Chelsea fecha a primeira contratação da era Alonso

O Chelsea conseguiu fechar sua primeira contratação do verão antes mesmo de Xabi Alonso assumir oficialmente o cargo no dia 1º de julho, ao chegar a um acordo verbal com o meio-campista suíço Granit Xhaka para que ele se junte ao time vindo do Sunderland, em uma iniciativa que abre caminho para a reconstrução do time após uma temporada decepcionante tanto no campeonato nacional quanto na Europa.

A rede “Sky Alemanha” revelou que o Chelsea chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o jogador da seleção suíça, que conta com 149 partidas internacionais, enquanto negociações com o Sunderland estão em andamento para formalizar a contratação, já que o jogador tem contrato válido até 2028.

A negociação surge sob pressão direta de Xabi Alonso, cuja contratação pelo Chelsea foi anunciada oficialmente em meados de maio passado, poucos meses após sua saída do Real Madrid, O técnico espanhol busca reunê-lo com seu ex-capitão no Bayer Leverkusen, que foi um dos pilares fundamentais na conquista da dobradinha do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na temporada 2023-2024.

Chaka possui ampla experiência na Premier League, tanto durante sua passagem pelo Arsenal quanto pelo Sunderland, time que ele levou a uma classificação histórica para a Liga Europa, o que o torna uma aquisição de qualidade para o Chelsea, que vem enfrentando uma queda no desempenho e carece de uma figura de liderança no meio-campo.

No que diz respeito ao mercado de transferências, o Chelsea já liberou Mark Kokorela para se transferir para o Real Madrid, enquanto o nome de Enzo Fernández continua fortemente associado ao clube madrilenho; já a contratação de Valentin Barco, do Strasbourg, é esperada como parte do ambicioso plano de reconstrução.

O principal desafio para a diretoria do Chelsea continua sendo convencer o Sunderland a abrir mão de seu capitão, que atualmente defende a seleção suíça na Copa do Mundo de 2026, em um momento em que os Blues buscam um rápido retorno à disputa pelo topo da Premier League sob o comando de Xabi Alonso.