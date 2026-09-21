A seleção holandesa realizou nesta segunda-feira o primeiro treino sob o comando do novo técnico Xavi Hernández. Nessa atividade, 1 dos 26 jogadores teve de seguir um programa individual.

Jurriën Timber, recém-recuperado de uma persistente lesão na virilha, não participou do treino com o grupo. Ele foi visto à beira do campo em uma bicicleta ergométrica, ao lado de Ruud van Nistelrooij, segundo informaram diversos veículos.

Além disso, todos os 25 internacionais convocados estiveram presentes em Zeist. Com isso, a preparação para o primeiro duelo da Liga das Nações, contra a Alemanha na próxima quinta-feira, foi oficialmente iniciada.

Timber se lesionou em março no Arsenal, o que o fez perder a reta final da temporada. Ele entrou em campo na derrota na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e, depois disso, também foi convocado para a Copa do Mundo com a seleção holandesa.

Quando se apresentou ao grupo, porém, ficou claro que ele ainda não estava em condições físicas ideais. Ronald Koeman decidiu levar Lutsharel Geertruida como seu substituto.

Timber trabalhou duro durante todo o verão em sua recuperação e já fez seu retorno ao Arsenal. Se ele já está em condição de também ser útil de imediato para a Holanda, isso deverá ficar claro nos próximos dias.

Para Ruben van Bommel e Gjivai Zechiël, foi o primeiro treino pela equipe principal da seleção holandesa. Eles estavam em campo com um largo sorriso. Guus Til e Mexx Meerdink, que substituíram Justin Kluivert e Donyell Malen após os cortes da dupla, também marcaram presença.