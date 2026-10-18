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Siep Engelen
Traduzido por

Um jogador do Feyenoord é elogiado após vitória sofrida: "Extraordinário, que jogador fantástico"

Feyenoord
G. Zechiel
A. Hadj Moussa

O Feyenoord não convenceu na visita ao Telstar na noite de sábado, mas voltou para Roterdã com os três pontos. Um jogador, porém, recebeu elogios: Gjivai Zechiël. 

"Foi uma partida relativamente ruim do Feyenoord, mas aquele passe de Zechiël para Read foi espetacular", afirma Sjoerd Mossou no Goedemorgen Eredivisie, da ESPN. Ele se refere ao passe em profundidade aos 32 minutos, que deu origem ao gol de Sem Steijn que fez o placar chegar a 1 a 3. 

"Que jogador fantástico", diz Henk Fraser, atual técnico da seleção do Suriname. Ele admite que assiste com frequência a vídeos de Zechiël. 

"Isso também acontece por insistência de Ulrich van Gobbel (auxiliar na seleção do Suriname, nota da redação). Ele fala de Zechiël o dia inteiro. Aquele gol contra o Como também foi fantástico", afirma Fraser. 

Anis Hadj Moussa

Já Anis Hadj Moussa, geralmente um dos principais destaques do Feyenoord, recebeu mais críticas por sua atuação contra o Telstar. "Esses jogadores do ataque... Hadj Moussa, eu realmente não sei o que ele estava fazendo", diz Kees Kwakman no De Eretribune, da ESPN

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"É curioso quando você o vê na quarta-feira (contra o Como na Liga dos Campeões, nota da redação). Então, deve ser uma questão mental", avalia Kwakman, com quem Mario Been concorda. "Não precisamos discutir a qualidade dele com a bola, mas quando você o vê de novo hoje..."

"Ele perde a bola tantas vezes sem necessidade", lamenta Been. "Isso vai se instalando, e então acontece durante a partida inteira."

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