Um jogador do Ajax está ansioso para sair: “Ele está farto disso!”

O elenco do Ajax está ansioso pelo fim da temporada, segundo Mike Verweij no podcastKick-off do De Telegraaf. Além das dificuldades esportivas, alguns jogadores também estão tendo problemas com a dinâmica do grupo.

“Klaassen, por exemplo, já disse que esta é a temporada mais dolorosa que ele já viveu”, começa Verweij, referindo-se às palavras do capitão do Ajax logo após a derrota para o FC Utrecht (1 a 2) no último domingo.

“Todos percebem que a qualidade se perdeu nos últimos anos”, continua Verweij, após o que Pim Sedee afirma que o próprio Klaassen também faz parte disso. “Em um Ajax em boa fase, Klaassen nunca teria continuado como jogador contratado pelo Ajax”, concorda Valentijn Driessen.

“É assim mesmo. Ele não se deu bem no Everton, teve um bom desempenho no Werder Bremen, mas no Inter ficou só no banco… Davy Klaassen também não é mais alguém que melhora o Ajax. Nem mesmo este Ajax”, é a conclusão contundente de Driessen.

Verweij afirma que já houve um grande erro na montagem do elenco. “É claro que é um problema quando você tem muitos jogadores mais velhos no elenco, que ainda ficam muito cínicos quando são colocados no banco.”

“No início da temporada, ainda tínhamos o Pasveer. Toda essa composição do elenco em termos de faixa etária…”, suspira Verweij, que afirma que, no elenco do Ajax, ainda hoje prevalece principalmente ‘muita insatisfação’.

“Weghorst marcou o 1 a 1 contra o Utrecht, mas ele está farto. Está completamente farto”, afirma Verweij. “E se ele for para o FC Twente depois desta temporada, talvez chegue a disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões.”

Devido às derrotas do Ajax e do NEC, o FC Twente assumiu agora a terceira posição na Eredivisie. Os Tukkers disputam a última partida contra o PSV, em Eindhoven, mas ainda têm chances reais de garantir uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões.