"Um jogador de futebol como deve ser": mensagem especial da torcida da arquibancada sul do Bayern de Munique para Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro

Quando os jogadores do Bayern de Munique entraram em campo na Allianz Arena, os torcedores da arquibancada sul abriram uma faixa para Harry Kane, que havia recebido o Ballon d'Or na segunda-feira, em Londres, por suas atuações de destaque em 2025/2026.

"Nada de showman, mas um jogador de futebol como deve ser. Parabéns, Harry!" (Em alemão: Nada de estrela do espetáculo, mas um jogador de futebol como deve ser. Parabéns, Harry!), dizia a faixa.

Mais tarde, os dirigentes do Bayern também voltaram a homenagear o primeiro vencedor do Ballon d'Or do clube desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. Pouco antes do início do jogo, Kane foi o último a entrar em campo, com o troféu nas mãos. À sua espera estavam todos os jogadores, os dirigentes do Bayern, sua esposa e seus quatro filhos.

Depois de beijar os familiares, Kane disse: "Tenho muito orgulho de ser jogador do Bayern de Munique" e encerrou seu breve discurso com uma palavra em alemão: "Dankeschön".

Qual inglês ganhou o Ballon d'Or antes de Harry Kane?

A Telekom, principal patrocinadora do Bayern, também preparou uma homenagem a Kane: o T da Telekom formado por pessoas na arquibancada oposta da Allianz Arena desta vez era dourado, em vez de branco. Um T dourado também aparecia nas camisas dos jogadores.

Na segunda-feira, Harry Kane venceu Kylian Mbappé, do Real Madrid, por uma margem mínima na votação de 100 jornalistas especializados dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Ele foi o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a ganhar o Ballon d'Or.