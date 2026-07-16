Um jogador da França fez um discurso “inadequado” no vestiário: o clima ficou muito tenso

A seleção da França ficou frustrada com o desempenho de Ousmane Dembélé durante a semifinal da Copa do Mundo, segundo o L’Équipe. O atacante teria feito um discurso contundente no intervalo.

A França era considerada a grande favorita antes do Mundial. Os Bleus chegaram com grande facilidade às semifinais do torneio, onde enfrentariam a Espanha.

Nesse confronto, tudo deu errado para a equipe de Didier Deschamps. Logo no início da partida, a Espanha abriu o placar com um gol de Mikel Oyarzabal, que converteu um pênalti.

No intervalo, a situação ficou tensa no vestiário da França. Dembélé tomou a palavra e, para dizer o mínimo, não ficou nada satisfeito com a forma como a equipe estava pressionando. Ele achou que faltava intensidade aos seus companheiros.

Esses mesmos companheiros, por sua vez, consideraram a reclamação de Dembélé inadequada. Segundo o L’Équipe, eles acharam que o atacante do Paris Saint-Germain jogou muito mal e sentiram que ele estava tentando jogar a culpa nos outros. A questão gerou frustração e tensão no vestiário.

Após o intervalo, a França não conseguiu mais se recuperar. Pedro Porro ampliou a vantagem da Espanha no segundo tempo, garantindo que o país dispute a final no domingo contra a Argentina.