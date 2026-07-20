Um jogador da Argentina recusa o aperto de mão de Donald Trump e passa direto por ele após a derrota na final da Copa do Mundo

Donald Trump teve uma presença de destaque no MetLife Stadium na noite de domingo, após o término da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina (1 a 0). Além de entregar a taça aos espanhóis, ele também entregou as medalhas de prata à Argentina, finalista derrotada.

Durante a entrega do troféu, houve um momento de constrangimento. Trump não saiu do palco imediatamente, enquanto Rodri se preparava para erguer o troféu ao ar. O meio-campista observou, visivelmente surpreso, o presidente se misturar aos jogadores que comemoravam.

Também na cerimônia de entrega das medalhas nem tudo correu na perfeição, como mostram novas imagens. Trump estava ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para parabenizar os jogadores com um aperto de mão. Um jogador, porém, parecia não ter muito interesse nisso.

É possível ver como Cristian Romero passa por Trump sem lhe dar nem um olhar ou um aperto de mão. O zagueiro argentino recebe primeiro sua medalha de Infantino e, em seguida, segue imediatamente seu caminho, sem reagir ao presidente americano.

O momento gerou muitas reações na internet. Nas redes sociais, as pessoas estão rindo bastante da aparente indiferença em relação a Trump.