Um indício sobre a data da aposentadoria?… Salah faz uma promessa aos torcedores do Egito

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, fez uma promessa aos torcedores dos Faraós após o término da participação na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia havia chegado às oitavas de final pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo, antes de ser eliminada pela Argentina com uma derrota por 2 a 3 em uma partida polêmica.

Mohamed Salah escreveu em sua conta na rede “X”: “Sei que vocês ainda estão chateados, mas prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que este seja um novo começo para o futebol egípcio no cenário internacional”.

Salah acrescentou: “A classificação para a Copa do Mundo não será suficiente, e a participação também não é suficiente. Essa seleção merece a confiança de vocês”.

Vale lembrar que Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, mudou a posição de Salah na maioria das partidas da Copa do Mundo, passando de ponta-direita para meia-armador, e o lendário jogador do Liverpool conseguiu se adaptar ao seu novo papel ao lado dos Faraós.



