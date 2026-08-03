“Um homem vai fazer de tudo para salvar o presidente da FIFA, Gianni Infantino”

A posição de Gianni Infantino como presidente da Fifa está sob forte pressão, mas ele pode contar a qualquer momento com o apoio de uma pessoa. Segundo o The Telegraph , Donald Trump pode desempenhar um papel importante na manutenção do suíço no topo da entidade máxima do futebol mundial.

Infantino foi recentemente alvo de críticas por causa de seu controverso plano de vender parcialmente os direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores. Esse projeto bilionário, de cerca de 15 bilhões de dólares, acabou fracassando após forte resistência do mundo do futebol, o que levou o chefe da Fifa a se ver obrigado a retirar a proposta.

Nos bastidores, porém, Trump ainda teria confiança em Infantino. Os dois construíram nos últimos anos uma relação surpreendentemente próxima, entre outros momentos durante a organização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Dentro do governo americano, ouve-se que Infantino “entregou” e, por isso, pode contar com lealdade.

Essa relação ficou cada vez mais visível ao longo dos anos. Assim, durante o sorteio da Copa do Mundo, Infantino entregou o novo “prêmio da paz” ao presidente americano. Trump também teria, no passado, cogitado Infantino até mesmo para um alto cargo nas Nações Unidas.

“Tenho certeza de que o presidente fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo”, disse uma fonte ao The Telegraph. “Não acho que o presidente vá rever sua opinião sobre ele, porque é uma pessoa leal. Gianni realmente garantiu a Copa do Mundo para os Estados Unidos. Nós valorizamos isso.”

Embora o próprio Trump não tenha voto dentro da Fifa e não exerça influência direta sobre uma eventual eleição, seu apoio a Infantino pode, sim, pesar na balança. O presidente americano dispõe de uma grande rede internacional e tem influência sobre vários países que de fato têm voto dentro da entidade máxima do futebol mundial. Além disso, pesa o fato de os Estados Unidos desempenharem um papel importante no futebol mundial, também por sediar a Copa do Mundo de 2026.

Enquanto isso, a oposição a Infantino cresce sobretudo dentro da Europa. A Uefa aumenta a pressão e investiga possibilidades de derrubar Infantino. Nesse processo, olha-se de forma enfática para o apoio da África e da Ásia, onde está grande parte dos votos dentro da Fifa.