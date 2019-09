Um homem, uma máquina: Cristiano Ronaldo está perto de novo recorde

Faltam 16 gols para que o gajo seja o maior artilheiro entre todas as seleções do mundo

Cristiano Ronaldo voltou a mostrar, pela seleção portuguesa, o seu espetacular poder de decisão. Nesta terça-feira (10), os lusos bateram, fora de casa, a frágil Lituânia por 5 a 1 e se mantiveram na segunda posição do Grupo B das Eliminatórias para a – onde campeão e vice de suas chaves garantem vaga no certame.

CR7 abriu o placar ao converter pênalti, e depois que os donos da casa chegaram ao empate, desembestou a fazer gols no segundo tempo: foram outros três em menos de 15 minutos na etapa derradeira, com William Carvalho completando o marcador. Além dos três pontos, para variar o camisa 7 bateu recordes: tornou-se, com 24 tentos, o maior goleador das Eliminatórias para a Euro, superando os 23 anotados por Robbie Keane pela República da .

E se apenas Eusébio (contra a Coreia do Norte, em 1966) e Nuno Gomes (diante de Andorra, em 2001) haviam feito quatro gols em um único jogo pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo é o único a ter atingido tal marca em duas ocasiões. Antes da Lituânia, CR7 também estufou quatro vezes as redes de Andorra, em encontro válido para a qualificação do Mundial de 2018.

Cristiano Ronaldo é um devorador de recordes, isso não é novidade. E o próximo na sua lista é ousado: tornar-se o maior goleador de um selecionado nacional. No momento, CR7 soma 93 gols em 160 jogos por . Em toda a história, somente o iraniano já aposentado Ali Daei, com 109 gols pelos persas, supera o madeirense.

O tão sonhado título pela seleção portuguesa já veio, com a Euro 2016 e mais recentemente a UEFA , e tanto a classificação para a próxima edição do torneio continental quanto o próprio título estão na mira dos lusos. Para Cristiano, além de tudo isso, não duvide que ser o maior goleador de um país é algo com o que ele já pensa. Afinal de contas, faltam apenas 16.