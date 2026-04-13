Um holandês está causando uma impressão sem precedentes na Inglaterra: “O melhor jogador de todos os tempos do clube”

Robin Roefs é o herói do momento na Inglaterra. O goleiro do Sunderland foi fundamental para a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham Hotspur, e os jornais e as redes sociais ficaram repletos de elogios.

No domingo à tarde, Roefs conseguiu manter o gol invicto contra o Tottenham Hotspur. O goleiro fez nada menos que sete defesas. Seu maior total nesta temporada.

O Sunderland acabou vencendo a partida graças a um gol de Nordi Mukiele aos 60 minutos, mas, mesmo assim, escreveu-se muito mais sobre Roefs após o jogo.

O Sunderland Echo, por exemplo, elogiou muito sua atuação. “Não teve muito trabalho, mas nos momentos em que precisou intervir, fez isso de forma muito adequada.”

“A defesa parecia imediatamente muito mais estável com a presença dele”, continuou o jornal local. Roefs teve que ficar de fora de alguns jogos devido a uma lesão.

A Sky Sports também ficou muito impressionada. O canal destacou que, além de suas boas defesas, Roefs também parecia muito à vontade com os pés contra o Spurs.

No X, os telespectadores também elogiaram muito a atuação do goleiro. “Como conseguimos comprar o Roefs por doze milhões? É um dos melhores jogadores que já vi vestindo a camisa do Sunderland!”, pode-se ler.

Um torcedor do Liverpool afirma que gostaria de ver o holandês, de apenas 23 anos, como sucessor de Allison Becker em Anfield. Torcedores do Chelsea também escrevem em massa que esperam que Roefs venha para o clube neste verão.