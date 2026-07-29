O início de Xabi Alonso no Chelsea não se limitou a traçar os contornos de seu novo projeto técnico ou a fechar contratações que reforçassem o elenco, já que ele também se viu diante de uma pesada herança de transferências caras que não renderam o retorno esperado.

E parece que um dos casos mais complexos voltou a se impor cedo, com o início da pré-temporada para a nova campanha.

Segundo o jornal Sport, o belga Roméo Lavia é um dos exemplos mais claros das contratações que sobrecarregaram o Chelsea nos últimos anos. O clube londrino gastou cerca de 62 milhões de euros para contratá-lo do Southampton no verão de 2023, quando a equipe era comandada por Mauricio Pochettino.

Lavia era visto, naquela época, como um dos maiores talentos em ascensão no meio-campo, graças à sua pouca idade, ao seu potencial físico e à sua precoce experiência na Premier League, mas as lesões recorrentes atrapalharam sua trajetória desde a chegada a Stamford Bridge.

O jogador chegou a Londres sofrendo com problemas no tornozelo direito e, desde então, sofreu 12 lesões diferentes, tendo disputado apenas 43 partidas, sem conseguir, até agora, completar um jogo inteiro com a camisa do Chelsea, num cenário decepcionante para um atleta que era cotado para comandar o meio-campo por anos.

Leia também: Vídeo: punição inédita pode mudar o futebol; jogador suspenso até que sua vítima se recupere



A atual pré-temporada representava uma nova oportunidade para Lavia começar um capítulo diferente sob o comando de Xabi Alonso, mas o início não foi ideal, depois que ele sentiu dores na musculatura posterior durante o primeiro amistoso, contra o Western Sydney Wanderers.

Alonso confirmou, após a partida, que o jogador se queixou de um problema nos tendões do joelho, expressando a esperança de que ele estivesse à disposição para o amistoso contra o Tottenham, marcado para sábado, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que o clube não vai apressar seu retorno, afirmando: "Não faz sentido arriscar".

Embora a nova lesão não pareça grave, ela voltou a colocar os holofotes sobre um jogador cujo histórico médico ainda gera preocupação, num momento em que seu contrato com o Chelsea se estende até 2030, enquanto o clube segue aguardando o momento em que sua condição física lhe permita mostrar o nível com que chamou a atenção no Southampton.

Leia também: A ferida do elo mais fraco no projeto de Marrocos; Lekjaa soa o alarme

