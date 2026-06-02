Um guia completo da Copa do Mundo de 2026 para os torcedores árabes: ingressos, informações sobre os grupos e locais dos jogos na América do Norte

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um marco histórico para o futebol do Oriente Médio. Com a ampliação do torneio para 48 seleções, um número recorde de oito nações árabes se classificou para disputar a competição nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Desde os Leões do Atlas, de Marrocos, que buscam repetir os feitos heróicos de 2022, até a Jordânia, que faz uma estreia de conto de fadas, a presença regional na América do Norte é sem precedentes.

O GOAL traz para você o guia definitivo para todos os torcedores que viajam da região MENA, cobrindo calendários de jogos, logística dos estádios e dicas essenciais de viagem.

Quais seleções árabes se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?

Oito nações garantiram oficialmente suas vagas, marcando a maior representação do mundo árabe na história da FIFA:

Marrocos : Os semifinalistas de 2022 retornam como potências globais.

Egito : Mohamed Salah lidera os Faraós em busca de uma conquista nas fases eliminatórias.

Arábia Saudita : Os Falcões Verdes buscam dar continuidade à sua famosa vitória sobre a Argentina.

Argélia : As Raposas do Deserto retornam ao cenário mundial após 12 anos de ausência.

Tunísia : As Águias de Cartago trazem sua característica resiliência defensiva.

Catar : Os anfitriões de 2022 se classificaram por mérito próprio nas eliminatórias asiáticas.

Iraque : Um retorno histórico para os Leões da Mesopotâmia após 40 anos.

Jordânia : Os estreantes no torneio e a maior zebra das eliminatórias.

Jogos da Copa do Mundo de 2026: fase de grupos árabe

Os torcedores que planejam seu itinerário devem levar em conta as enormes distâncias entre as cidades-sede. Aqui está a programação completa das seleções árabes:

1ª rodada:

Data Partida Local Ingressos 13 de junho Catar x Suíça Levi's Stadium, São Francisco, EUA Ingressos 14 de junho Brasil x Marrocos MetLife Stadium, Nova York/NJ, EUA Ingressos 15 de junho Suécia x Tunísia Estádio BBVA, Monterrey, MEX Ingressos 15 de junho Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle, EUA Ingressos 16 de junho Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami, EUA Ingressos 17 de junho Iraque x Noruega Gillette Stadium, Boston, EUA Ingressos 17 de junho Argentina x Argélia GEHA Field, Kansas City, EUA Ingressos 17 de junho Áustria x Jordânia Levi's Stadium, São Francisco, EUA Ingressos

2ª rodada:

Data Partida Local Ingressos 18 de junho Canadá x Catar BC Place, Vancouver, CAN Ingressos 19 de junho Escócia x Marrocos Gillette Stadium, Boston, EUA Ingressos 21 de junho Tunísia x Japão Estádio BBVA, Monterrey, MEX Ingressos 21 de junho Espanha x Arábia Saudita Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, EUA Ingressos 21 de junho Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver, Canadá Ingressos 22 de junho França x Iraque Philadelphia Stadium, Filadélfia, EUA Ingressos 22 de junho Jordânia x Argélia Estádio Levi's, São Francisco, EUA Ingressos

3ª rodada:

Data Partida Local Ingressos 24 de junho Bósnia e Herzegovina x Catar Seattle Stadium, Seattle, EUA Ingressos 24 de junho Marrocos x Haiti Estádio de Atlanta, Atlanta, EUA Ingressos 25 de junho Tunísia x Holanda Estádio de Kansas City, Kansas City, EUA Ingressos 26 de junho Senegal x Iraque Estádio de Toronto, Toronto, CAN Ingressos 26 de junho Cabo Verde x Arábia Saudita Estádio de Houston, Houston, EUA Ingressos 26 de junho Egito x Irã Estádio de Seattle, Seattle, EUA Ingressos 27 de junho Argélia x Áustria Estádio de Kansas City, Kansas City, EUA Ingressos

27 de junho

Jordânia x Argentina

Estádio de Dallas, Dallas, EUA

Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 das Nações Árabes?

Com os principais sorteios e pré-vendas já concluídos, garantir um lugar para as oito nações árabes exige uma abordagem mais estratégica.

A demanda da região MENA e da diáspora norte-americana atingiu um recorde histórico, mas ainda há caminhos abertos para chegar ao estádio.

Aqui está a situação atual da disponibilidade de ingressos para os torcedores árabes:

1. Fase de vendas de última hora

Esta é a última janela oficial para compras diretas à FIFA e está ativa no momento.

Como funciona: os ingressos são vendidos por ordem de chegada no site FIFA.com/tickets.

A FIFA está liberando novos lotes de ingressos de forma contínua até os dias dos jogos.

Se os jogos de países como Egito ou Marrocos aparecerem como “Esgotados”, verifique o portal diariamente às 11h (horário da costa leste dos EUA) (19h GST). É nesse horário que novos lotes são disponibilizados com mais frequência.

2. Mercado Oficial de Revenda da FIFA

Esta é a única maneira 100% segura de comprar ingressos de outros torcedores pelo valor de face, protegendo você contra fraudes e garantindo que o ingresso seja válido em seu nome.

Jogos em destaque: esta é sua melhor aposta para partidas de alta demanda, como Arábia Saudita x Uruguai ou Jordânia x Argentina, onde torcedores que não podem mais viajar colocarão seus ingressos à venda. O mercado permanece aberto até uma hora antes do início da partida.

3. Mercados secundários

Embora a FIFA recomende canais oficiais, plataformas secundárias como o StubHub estão ativas para o mercado norte-americano.

Fases eliminatórias: Se nossas seleções árabes avançarem para as oitavas de final ou além, esses sites costumam se tornar a principal fonte de ingressos, embora os preços provavelmente excedam o valor de face.

Atenção: Certifique-se sempre de que o vendedor ofereça a garantia de “Transferência Móvel”, pois todos os ingressos de 2026 são estritamente digitais e estão disponíveis apenas pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

FIFA PASS

Uma ferramenta essencial para torcedores que viajam do Oriente Médio.

Suporte para visto: Portadores de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que viajam para os Estados Unidos têm direito ao FIFA PASS , que ajuda a agilizar o processo de agendamento de visto.

Dada a data atual, certifique-se de ter o ID do seu ingresso em mãos para usar este sistema imediatamente, caso ainda precise do seu visto B1/B2.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Quais são os requisitos de viagem e entrada para os torcedores árabes nos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026?

Viajar pelos três países anfitriões exige um planejamento cuidadoso. A maioria dos torcedores que viajam do Oriente Médio precisará de:

EUA: Um visto de visitante B1/B2 ou um ESTA (para pessoas com dupla nacionalidade elegíveis).

Canadá: Uma Autorização Eletrônica de Viagem (eTA) para viajantes isentos de visto ou um visto de visitante padrão.

México: Muitos passaportes árabes exigem visto, embora os titulares de vistos válidos dos EUA geralmente tenham entrada automática.

Use o FIFA Fan ID (semelhante ao cartão Hayya) para agilizar a passagem pela fronteira.

Os voos internos entre Miami e Seattle podem levar mais de 6 horas, portanto, reserve pacotes de passagens aéreas com várias cidades com antecedência para garantir tarifas mais baixas.

Como conseguir voos para a Copa do Mundo na América do Norte?

Seja para Los Angeles, Toronto ou Cidade do México, use sites de comparação de voos como o Skyscanner para comparar tarifas entre companhias aéreas globais e garantir a passagem mais barata disponível.

Depois de reservar seu voo, considere adicionar um plano de seguro de viagem flexível para se proteger contra cancelamentos imprevistos ou mudanças de horário.

Leve pouca bagagem, mas traga itens essenciais, como seu ingresso para o jogo, passaporte e um itinerário impresso. Isso agilizará sua passagem pela segurança e ajudará a evitar taxas desnecessárias.

Chegue cedo ao estádio e familiarize-se com as opções de transporte local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida.

Ao planejar e seguir essas etapas simples, você poderá aproveitar cada momento do torneio sem estresse ou gastos desnecessários.

Onde se hospedar para os jogos da Copa do Mundo de 2026?

Embora existam diversas opções de hospedagem, espera-se que a demanda nas cidades-sede seja sem precedentes; portanto, reservar seu hotel com antecedência é essencial para garantir as melhores tarifas e uma localização próxima aos estádios ou ao transporte público.

O Booking.com oferece opções flexíveis, como quartos com reembolso e facilidades de pagamento posterior, permitindo que você garanta sua estadia sem risco financeiro caso seus planos ou o desempenho da sua seleção mudem.

Transporte local para a Copa do Mundo de 2026

Embora os EUA e o Canadá sejam conhecidos por sua forte dependência de carros, as cidades-sede estão fazendo de tudo para a Copa do Mundo, implementando redes avançadas de transporte público, bem como mudanças no estacionamento e no transporte.

Aqui está tudo o que você precisa saber para se locomover como um morador local:

Aplicativos de transporte inteligentes: baixe os aplicativos antes de viajar. Isso facilitará muito a reserva de transporte e a locomoção, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação.

Em centros como Nova York, Toronto e Los Angeles, as redes de metrô e ônibus oferecem conexões diretas e acessíveis para os estádios, ajudando você a evitar o engarrafamento nos dias de jogo.

Aluguel de carro: se você planeja acompanhar a seleção do Catar entre cidades-sede vizinhas, como na viagem relativamente curta de Houston a Dallas, um carro alugado é uma ótima opção. Essa opção dá ao seu grupo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e pode ser muito econômica para famílias ou amigos que viajam juntos.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

O torneio de 2026 será o maior da história, com 16 cidades-sede em três países.