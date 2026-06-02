Um guia completo da Copa do Mundo de 2026 para os torcedores árabes: ingressos, informações sobre os grupos e locais dos jogos na América do Norte

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um marco histórico para o futebol do Oriente Médio. Com a ampliação do torneio para 48 seleções, um número recorde de oito nações árabes se classificou para disputar a competição nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Desde os Leões do Atlas, de Marrocos, que buscam repetir os feitos heróicos de 2022, até a Jordânia, que faz uma estreia de conto de fadas, a presença regional na América do Norte é sem precedentes.
O GOAL traz para você o guia definitivo para todos os torcedores que viajam da região MENA, cobrindo calendários de jogos, logística dos estádios e dicas essenciais de viagem.
Quais seleções árabes se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?
Oito nações garantiram oficialmente suas vagas, marcando a maior representação do mundo árabe na história da FIFA:
- Marrocos: Os semifinalistas de 2022 retornam como potências globais.
- Egito: Mohamed Salah lidera os Faraós em busca de uma conquista nas fases eliminatórias.
- Arábia Saudita: Os Falcões Verdes buscam dar continuidade à sua famosa vitória sobre a Argentina.
- Argélia: As Raposas do Deserto retornam ao cenário mundial após 12 anos de ausência.
- Tunísia: As Águias de Cartago trazem sua característica resiliência defensiva.
- Catar: Os anfitriões de 2022 se classificaram por mérito próprio nas eliminatórias asiáticas.
- Iraque: Um retorno histórico para os Leões da Mesopotâmia após 40 anos.
- Jordânia: Os estreantes no torneio e a maior zebra das eliminatórias.
Jogos da Copa do Mundo de 2026: fase de grupos árabe
Os torcedores que planejam seu itinerário devem levar em conta as enormes distâncias entre as cidades-sede. Aqui está a programação completa das seleções árabes:
1ª rodada:
Data
Partida
Local
Ingressos
13 de junho
Catar x Suíça
Levi's Stadium, São Francisco, EUA
14 de junho
Brasil x Marrocos
MetLife Stadium, Nova York/NJ, EUA
15 de junho
Suécia x Tunísia
Estádio BBVA, Monterrey, MEX
15 de junho
Bélgica x Egito
Lumen Field, Seattle, EUA
16 de junho
Arábia Saudita x Uruguai
Hard Rock Stadium, Miami, EUA
17 de junho
Iraque x Noruega
Gillette Stadium, Boston, EUA
17 de junho
Argentina x Argélia
GEHA Field, Kansas City, EUA
17 de junho
Áustria x Jordânia
Levi's Stadium, São Francisco, EUA
2ª rodada:
Data
Partida
Local
Ingressos
18 de junho
Canadá x Catar
BC Place, Vancouver, CAN
19 de junho
Escócia x Marrocos
Gillette Stadium, Boston, EUA
21 de junho
Tunísia x Japão
Estádio BBVA, Monterrey, MEX
21 de junho
Espanha x Arábia Saudita
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, EUA
21 de junho
Nova Zelândia x Egito
BC Place, Vancouver, Canadá
22 de junho
França x Iraque
Philadelphia Stadium, Filadélfia, EUA
22 de junho
Jordânia x Argélia
Estádio Levi's, São Francisco, EUA
3ª rodada:
Data
Partida
Local
Ingressos
24 de junho
Bósnia e Herzegovina x Catar
Seattle Stadium, Seattle, EUA
24 de junho
Marrocos x Haiti
Estádio de Atlanta, Atlanta, EUA
25 de junho
Tunísia x Holanda
Estádio de Kansas City, Kansas City, EUA
26 de junho
Senegal x Iraque
Estádio de Toronto, Toronto, CAN
26 de junho
Cabo Verde x Arábia Saudita
Estádio de Houston, Houston, EUA
26 de junho
Egito x Irã
Estádio de Seattle, Seattle, EUA
27 de junho
Argélia x Áustria
Estádio de Kansas City, Kansas City, EUA
27 de junho
Jordânia x Argentina
Estádio de Dallas, Dallas, EUA
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 das Nações Árabes?
Com os principais sorteios e pré-vendas já concluídos, garantir um lugar para as oito nações árabes exige uma abordagem mais estratégica.
A demanda da região MENA e da diáspora norte-americana atingiu um recorde histórico, mas ainda há caminhos abertos para chegar ao estádio.
Aqui está a situação atual da disponibilidade de ingressos para os torcedores árabes:
1. Fase de vendas de última hora
Esta é a última janela oficial para compras diretas à FIFA e está ativa no momento.
- Como funciona: os ingressos são vendidos por ordem de chegada no site FIFA.com/tickets.
- A FIFA está liberando novos lotes de ingressos de forma contínua até os dias dos jogos.
- Se os jogos de países como Egito ou Marrocos aparecerem como “Esgotados”, verifique o portal diariamente às 11h (horário da costa leste dos EUA) (19h GST). É nesse horário que novos lotes são disponibilizados com mais frequência.
2. Mercado Oficial de Revenda da FIFA
Esta é a única maneira 100% segura de comprar ingressos de outros torcedores pelo valor de face, protegendo você contra fraudes e garantindo que o ingresso seja válido em seu nome.
- Jogos em destaque: esta é sua melhor aposta para partidas de alta demanda, comoArábia Saudita x Uruguai ou Jordânia x Argentina, onde torcedores que não podem mais viajar colocarão seus ingressos à venda. O mercado permanece aberto até uma hora antes do início da partida.
3. Mercados secundários
Embora a FIFA recomende canais oficiais, plataformas secundárias como o StubHub estão ativas para o mercado norte-americano.
- Fases eliminatórias: Se nossas seleções árabes avançarem para as oitavas de final ou além, esses sites costumam se tornar a principal fonte de ingressos, embora os preços provavelmente excedam o valor de face.
- Atenção: Certifique-se sempre de que o vendedor ofereça a garantia de “Transferência Móvel”, pois todos os ingressos de 2026 são estritamente digitais e estão disponíveis apenas pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA.
FIFA PASS
Uma ferramenta essencial para torcedores que viajam do Oriente Médio.
- Suporte para visto: Portadores de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que viajam para os Estados Unidos têm direito ao FIFA PASS, que ajuda a agilizar o processo de agendamento de visto.
- Dada a data atual, certifique-se de ter o ID do seu ingresso em mãos para usar este sistema imediatamente, caso ainda precise do seu visto B1/B2.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Quais são os requisitos de viagem e entrada para os torcedores árabes nos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026?
Viajar pelos três países anfitriões exige um planejamento cuidadoso. A maioria dos torcedores que viajam do Oriente Médio precisará de:
- EUA: Um visto de visitante B1/B2 ou um ESTA (para pessoas com dupla nacionalidade elegíveis).
- Canadá: Uma Autorização Eletrônica de Viagem (eTA) para viajantes isentos de visto ou um visto de visitante padrão.
- México: Muitos passaportes árabes exigem visto, embora os titulares de vistos válidos dos EUA geralmente tenham entrada automática.
Use o FIFA Fan ID (semelhante ao cartão Hayya) para agilizar a passagem pela fronteira.
Os voos internos entre Miami e Seattle podem levar mais de 6 horas, portanto, reserve pacotes de passagens aéreas com várias cidades com antecedência para garantir tarifas mais baixas.
Como conseguir voos para a Copa do Mundo na América do Norte?
Seja para Los Angeles, Toronto ou Cidade do México, use sites de comparação de voos como o Skyscanner para comparar tarifas entre companhias aéreas globais e garantir a passagem mais barata disponível.
Depois de reservar seu voo, considere adicionar um plano de seguro de viagem flexível para se proteger contra cancelamentos imprevistos ou mudanças de horário.
Leve pouca bagagem, mas traga itens essenciais, como seu ingresso para o jogo, passaporte e um itinerário impresso. Isso agilizará sua passagem pela segurança e ajudará a evitar taxas desnecessárias.
Chegue cedo ao estádio e familiarize-se com as opções de transporte local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida.
Ao planejar e seguir essas etapas simples, você poderá aproveitar cada momento do torneio sem estresse ou gastos desnecessários.
Onde se hospedar para os jogos da Copa do Mundo de 2026?
Embora existam diversas opções de hospedagem, espera-se que a demanda nas cidades-sede seja sem precedentes; portanto, reservar seu hotel com antecedência é essencial para garantir as melhores tarifas e uma localização próxima aos estádios ou ao transporte público.
O Booking.com oferece opções flexíveis, como quartos com reembolso e facilidades de pagamento posterior, permitindo que você garanta sua estadia sem risco financeiro caso seus planos ou o desempenho da sua seleção mudem.
Transporte local para a Copa do Mundo de 2026
Embora os EUA e o Canadá sejam conhecidos por sua forte dependência de carros, as cidades-sede estão fazendo de tudo para a Copa do Mundo, implementando redes avançadas de transporte público, bem como mudanças no estacionamento e no transporte.
Aqui está tudo o que você precisa saber para se locomover como um morador local:
- Aplicativos de transporte inteligentes: baixe os aplicativos antes de viajar. Isso facilitará muito a reserva de transporte e a locomoção, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação.
- Em centros como Nova York, Toronto e Los Angeles, as redes de metrô e ônibus oferecem conexões diretas e acessíveis para os estádios, ajudando você a evitar o engarrafamento nos dias de jogo.
- Aluguel de carro: se você planeja acompanhar a seleção do Catar entre cidades-sede vizinhas, como na viagem relativamente curta de Houston a Dallas, um carro alugado é uma ótima opção. Essa opção dá ao seu grupo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e pode ser muito econômica para famílias ou amigos que viajam juntos.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
O torneio de 2026 será o maior da história, com 16 cidades-sede em três países.
País
Estádio (Nome da FIFA)
Cidade
Capacidade
Canadá
BC Place (Estádio de Vancouver)
Vancouver
54.500
BMO Field (Estádio de Toronto)
Toronto
45.000
México
Estádio Azteca (Estádio da Cidade do México)
Cidade do México
87.523
Estádio Akron (Estádio de Guadalajara)
Guadalajara
48.071
Estádio BBVA (Estádio de Monterrey)
Monterrey
53.460
EUA
Estádio Mercedes-Benz (Estádio de Atlanta)
Atlanta
75.000
Estádio Gillette (Estádio de Boston)
Boston
65.878
Estádio AT&T (Estádio de Dallas)
Dallas
92.967
Estádio NRG (Estádio de Houston)
Houston
72.220
Estádio Arrowhead (Estádio de Kansas City)
Kansas City
76.640
SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles)
Los Angeles
70.240
Estádio Hard Rock (Estádio de Miami)
Miami
67.518
MetLife Stadium (Estádio de NY/NJ)
Nova York/NJ
87.157
Lincoln Financial Field (Estádio da Filadélfia)
Filadélfia
69.328
Levi's Stadium (Estádio da Baía de São Francisco)
São Francisco
70.909
Lumen Field (Estádio de Seattle)
Seattle
69.000