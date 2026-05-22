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Um guia completo da Copa do Mundo de 2026 para os torcedores árabes: ingressos, informações sobre os grupos e estádios na América do Norte

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Tudo o que você precisa saber sobre como conseguir ingressos para a Copa do Mundo e torcer pelos oito times árabes no cenário mundial

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um marco histórico para o futebol do Oriente Médio. Com a ampliação do torneio para 48 seleções, um número recorde de oito nações árabes se classificou para disputar a competição nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Desde os Leões do Atlas do Marrocos, que buscam repetir seus feitos heróicos de 2022, até a Jordânia, que faz uma estreia de conto de fadas, a presença regional na América do Norte é sem precedentes.

O GOAL traz para você o guia definitivo para todos os torcedores que viajam da região MENA, cobrindo calendários de jogos, logística dos estádios e dicas essenciais de viagem.

Quais seleções árabes se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?

Oito nações garantiram oficialmente suas vagas, marcando a maior representação do mundo árabe na história da FIFA:

  • Marrocos: Os semifinalistas de 2022 voltam como potências mundiais.
  • Egito: Mohamed Salah lidera os Faraós em busca de uma conquista nas oitavas de final.
  • Arábia Saudita: Os Falcões Verdes pretendem dar continuidade à sua famosa vitória sobre a Argentina.
  • Argélia: As Raposas do Deserto retornam ao cenário mundial após 12 anos de ausência.
  • Tunísia: As Águias de Cartago trazem sua característica resiliência defensiva.
  • Catar: Os anfitriões de 2022 se classificaram por mérito próprio nas eliminatórias asiáticas.
  • Iraque: Um retorno histórico para os Leões da Mesopotâmia após 40 anos.
  • Jordânia: Os estreantes no torneio e a maior zebra das eliminatórias.

Jogos da Copa do Mundo de 2026: fase de grupos árabe

Os torcedores que planejam seu itinerário devem levar em conta as enormes distâncias entre as cidades-sede. Aqui está a programação completa das seleções árabes:

1ª rodada:

Data

Partida

Local

Ingressos

13 de junho

Catar x Suíça

Levi's Stadium, São Francisco, EUA

Ingressos

14 de junho

Brasil x Marrocos

MetLife Stadium, Nova York/NJ, EUA

Ingressos

15 de junho

Suécia x Tunísia

Estádio BBVA, Monterrey, MEX

Ingressos

15 de junho

Bélgica x Egito

Lumen Field, Seattle, EUA

Ingressos

16 de junho

Arábia Saudita x Uruguai

Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Ingressos

17 de junho

Iraque x Noruega

Gillette Stadium, Boston, EUA

Ingressos

17 de junho

Argentina x Argélia

GEHA Field, Kansas City, EUA

Ingressos

17 de junho

Áustria x Jordânia

Levi's Stadium, São Francisco, EUA

Ingressos

2ª rodada:

Data

Partida

Local

Ingressos

18 de junho

Canadá x Catar

BC Place, Vancouver, CAN

Ingressos

19 de junho

Escócia x Marrocos

Gillette Stadium, Boston, EUA

Ingressos

21 de junho

Tunísia x Japão

Estádio BBVA, Monterrey, MEX

Ingressos

21 de junho

Espanha x Arábia Saudita

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, EUA

Ingressos

21 de junho

Nova Zelândia x Egito

BC Place, Vancouver, Canadá

Ingressos

22 de junho

França x Iraque

Philadelphia Stadium, Filadélfia, EUA

Ingressos

22 de junho

Jordânia x Argélia

Estádio Levi's, São Francisco, EUA

Ingressos

3ª rodada:

Data

Partida

Local

Ingressos

24 de junho

Bósnia e Herzegovina x Catar

Seattle Stadium, Seattle, EUA

Ingressos

24 de junho

Marrocos x Haiti

Estádio de Atlanta, Atlanta, EUA

Ingressos

25 de junho

Tunísia x Holanda

Estádio de Kansas City, Kansas City, EUA

Ingressos

26 de junho

Senegal x Iraque

Estádio de Toronto, Toronto, CAN

Ingressos

26 de junho

Cabo Verde x Arábia Saudita

Estádio de Houston, Houston, EUA

Ingressos

26 de junho

Egito x Irã

Estádio de Seattle, Seattle, EUA

Ingressos

27 de junho

Argélia x Áustria

Estádio de Kansas City, Kansas City, EUA

Ingressos

27 de junho

Jordânia x Argentina

Estádio de Dallas, Dallas, EUA

Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 das Nações Árabes?

Com os principais sorteios e pré-vendas já concluídos, garantir um lugar para as oito nações árabes exige uma abordagem mais estratégica.

A demanda da região MENA e da diáspora norte-americana atingiu um recorde histórico, mas ainda há caminhos abertos para chegar ao estádio.

Aqui está a situação atual da disponibilidade de ingressos para os torcedores árabes:

1. Fase de vendas de última hora

Esta é a última janela oficial para compras diretas à FIFA e está ativa no momento.

  • Como funciona: os ingressos são vendidos por ordem de chegada no site FIFA.com/tickets.
  • A FIFA está liberando novos lotes de ingressos de forma contínua até os dias dos jogos.
  • Se os jogos de seleções como Egito ou Marrocos aparecerem como “Esgotados”, verifique o portal diariamente às 11h (horário da costa leste dos EUA) (19h GST). É nesse horário que novos lotes são disponibilizados com mais frequência.

2. Mercado Oficial de Revenda da FIFA

Esta é a única maneira 100% segura de comprar ingressos de outros torcedores pelo valor de face, protegendo você contra fraudes e garantindo que o ingresso seja válido em seu nome.

  • Jogos em destaque: esta é sua melhor aposta para partidas de alta demanda, comoArábia Saudita x Uruguai ou Jordânia x Argentina, onde torcedores que não podem mais viajar colocarão seus ingressos à venda. Ele permanece aberto até uma hora antes do início da partida.

3. Mercados secundários

Embora a FIFA recomende canais oficiais, plataformas secundárias como o StubHub estão em atividade no mercado norte-americano.

  • Fases eliminatórias: Se nossas seleções árabes avançarem para as oitavas de final ou além, esses sites costumam se tornar a principal fonte de ingressos, embora os preços provavelmente excedam o valor de face.
  • Atenção: Certifique-se sempre de que o vendedor ofereça uma garantia de “Transferência Móvel”, pois todos os ingressos para 2026 são estritamente digitais e estão disponíveis apenas pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

FIFA PASS

Uma ferramenta essencial para torcedores que viajam do Oriente Médio.

  • Suporte para visto: Portadores de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que viajam para os Estados Unidos têm direito ao FIFA PASS, que ajuda a agilizar o processo de agendamento de visto.
  • Dada a data atual, certifique-se de ter o ID do seu ingresso em mãos para usar esse sistema imediatamente, caso ainda precise do visto B1/B2.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Quais são os requisitos de viagem e entrada para os torcedores árabes nos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026?

Viajar pelos três países anfitriões exige um planejamento cuidadoso. A maioria dos torcedores que viajam do Oriente Médio precisará de:

  • EUA: Um visto de visitante B1/B2 ou um ESTA (para pessoas com dupla nacionalidade elegíveis).
  • Canadá: Uma Autorização Eletrônica de Viagem (eTA) para viajantes isentos de visto ou um visto de visitante padrão.
  • México: Muitos passaportes árabes exigem visto, embora os titulares de vistos válidos dos EUA geralmente tenham entrada automática.

Use o FIFA Fan ID (semelhante ao cartão Hayya) para agilizar a passagem pelas fronteiras.

Os voos domésticos entre Miami e Seattle podem demorar mais de 6 horas; por isso, reserve com antecedência pacotes de passagens aéreas com várias escalas para garantir tarifas mais baixas.

Como conseguir voos para a Copa do Mundo na América do Norte?

Seja para Los Angeles, Toronto ou Cidade do México, use sites de comparação de voos como o Skyscanner para comparar tarifas entre companhias aéreas globais e garantir o assento mais barato disponível.

Depois de reservar seu voo, considere adicionar um plano de seguro de viagem flexível para se proteger contra cancelamentos imprevistos ou alterações de horário.

Leve pouca bagagem, mas traga itens essenciais, como seu ingresso para o jogo, passaporte e um itinerário impresso. Isso agilizará sua passagem pela segurança e ajudará a evitar taxas desnecessárias.

Chegue cedo ao estádio e familiarize-se com as opções de transporte local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida.

Ao planejar e seguir essas etapas simples, você poderá aproveitar cada momento do torneio sem estresse ou gastos desnecessários.

Onde se hospedar para os jogos da Copa do Mundo de 2026?

Embora existam diversas opções de hospedagem, espera-se que a demanda nas cidades-sede seja sem precedentes; portanto, reservar seu hotel com antecedência é essencial para garantir as melhores tarifas e uma localização próxima aos estádios ou ao transporte público.

O Booking.com oferece opções flexíveis, como quartos com reembolso e facilidades de pagamento posterior, permitindo que você garanta sua estadia sem risco financeiro caso seus planos ou o desempenho da sua seleção mudem.

Transporte local para a Copa do Mundo de 2026

Embora os EUA e o Canadá sejam conhecidos por sua forte dependência do carro, as cidades-sede estão fazendo de tudo para a Copa do Mundo, implementando redes avançadas de transporte público, além de mudanças no estacionamento e no transporte.

Aqui está tudo o que você precisa saber para se locomover como um morador local:

  • Aplicativos de transporte inteligentes: baixe os aplicativos antes de viajar. Isso facilitará muito a reserva de transporte e a locomoção, especialmente ao se deslocar entre as zonas de torcedores e sua acomodação.
  • Em centros como Nova York, Toronto e Los Angeles, as redes de metrô e ônibus oferecem conexões diretas e acessíveis aos estádios, ajudando você a evitar o engarrafamento nos dias de jogo.
  • Aluguel de carro: se você planeja acompanhar a seleção do Catar entre cidades-sede vizinhas, como a viagem relativamente curta de Houston a Dallas, um carro alugado é uma ótima opção. Essa opção dá ao seu grupo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e pode ser muito econômica para famílias ou amigos que viajam juntos.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

O torneio de 2026 será o maior da história, com 16 cidades-sede em três países.

País

Estádio (Nome da FIFA)

Cidade

Capacidade

Canadá

BC Place (Estádio de Vancouver)

Vancouver

54.500


BMO Field (Estádio de Toronto)

Toronto

45.000

México

Estádio Azteca (Estádio da Cidade do México)

Cidade do México

87.523


Estádio Akron (Estádio de Guadalajara)

Guadalajara

48.071


Estádio BBVA (Estádio de Monterrey)

Monterrey

53.460

EUA

Estádio Mercedes-Benz (Estádio de Atlanta)

Atlanta

75.000


Estádio Gillette (Estádio de Boston)

Boston

65.878


Estádio AT&T (Estádio de Dallas)

Dallas

92.967


Estádio NRG (Estádio de Houston)

Houston

72.220


Estádio Arrowhead (Estádio de Kansas City)

Kansas City

76.640


SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles)

Los Angeles

70.240


Estádio Hard Rock (Estádio de Miami)

Miami

67.518


MetLife Stadium (Estádio de NY/NJ)

Nova York/NJ

87.157


Lincoln Financial Field (Estádio da Filadélfia)

Filadélfia

69.328


Levi's Stadium (Estádio da Área da Baía de São Francisco)

São Francisco

70.909


Lumen Field (Estádio de Seattle)

Seattle

69.000