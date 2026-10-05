"Em 2015, o United ofereceu cerca de 100 milhões de euros", confirmou Müller no podcast GOALThe Late Run, confirmando a quantia da transferência colocada em circulação por vários veículos na época, que o gigante inglês queria pagar ao recordista alemão por ele. "Mas eu tinha contrato, e o Bayern disse não."

Müller já havia falado várias vezes nos últimos anos, em outras entrevistas, sobre o interesse de Manchester naquela época. Também não é novidade que, aos 25 anos na ocasião, ele realmente pensou em deixar o Bayern para ir ao United. Um dos motivos para sua hesitação: o técnico icônico Louis van Gaal, sob quem Müller viveu sua estreia no time principal do FCB, estava à beira do campo em Old Trafford naquele período.

"Eu pensei, talvez realmente fosse embora", explicou Müller agora. "A oferta era muito boa e me dava a chance de trabalhar novamente com meu mentor. Além disso, eu tinha pouco mais de 20 anos e sentia que estaria pronto para a Premier League", detalhou o jogador de ataque, que atualmente atua pelo Vancouver Whitecaps na MLS.

Por que Thomas Müller lidou bem com o veto do Bayern?

Por que, apesar de ter cogitado a troca de clube e do veto do Bayern, ele não ficou nem um pouco decepcionado? "Também fiquei feliz com o não do Bayern. Porque foi um grande elogio eles recusarem 100 milhões de euros e, com isso, me sinalizarem: 'Você é o nosso cara'", disse Müller.

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De qualquer forma, ele sempre se sentiu "muito bem" na Säbener Straße, ressaltou o campeão do mundo de 2014. "No Bayern, você tem tudo o que quer: disputa a Champions League todos os anos, tem uma cidade maravilhosa, é o número um da Alemanha e, como jogador da seleção alemã, está sempre sob os holofotes. Eu sempre gostei disso, de sentir essa pressão." Além disso, por ser um jogador formado no clube e vindo da região, ele "sempre sentiu um pouco mais de responsabilidade em relação aos torcedores do que outros jogadores", prosseguiu Müller.

Quando Thomas Müller voltou a pensar em deixar o Bayern?

Embora uma possível transferência tenha voltado à sua cabeça alguns anos depois, quando na temporada 2018/19 ele foi apenas segunda opção por um período sob o então técnico do Bayern, Niko Kovac, isso voltou a passar por sua cabeça, como Müller revelou em 2024 à kicker e em 2025 à SPIEGEL. "Conversei com a diretoria do clube, eu era ambicioso demais para o papel de reserva", disse o ex-jogador da seleção. Mas como, no meio dessas reflexões, aconteceu a troca no comando técnico de Kovac para Hansi Flick, o assunto "nunca se tornou concreto".

Assim, Müller permaneceu no Bayern até 2025, clube pelo qual disputou 756 jogos oficiais (250 gols) e com o qual conquistou, além de 13 títulos do Campeonato Alemão, entre outras taças, duas Champions League (2013 e 2020). No ano passado, veio a transferência para Vancouver, onde o jogador de 37 anos tem grande participação no fato de os Whitecaps serem uma das principais equipes da MLS. No fim de setembro, Müller renovou seu contrato por mais seis meses e, assim, jogará por Vancouver ao menos até o verão de 2027. Até aqui, a lenda do Bayern soma 19 gols e 11 assistências em 45 partidas pelo clube canadense.