Em um golpe surpreendente à unidade europeia, a República Tcheca anunciou sua rebeldia contra a decisão da União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", de boicotar os torneios da Fifa, e revelou seu apoio, em princípio, ao controverso plano de Gianni Infantino de criar uma empresa privada para administrar a Copa do Mundo.

A chocante posição tcheca vai na contramão da reunião de emergência realizada pela Uefa, presidida por Aleksander Ceferin, nesta quinta-feira, com a participação de 55 federações nacionais, para se mobilizar contra o novo projeto da Fifa.

David Trunda, presidente da Federação Tcheca de Futebol, demonstrou seu entusiasmo pelo projeto, que levará o nome de "Fifa Forward Enterprise", ressaltando que ele proporcionará um financiamento robusto para o desenvolvimento da infraestrutura e o apoio às categorias de base em seu país.

Trunda afirmou, em declarações à rede "Sky News": "Consigo enxergar o desenvolvimento do futebol tcheco por meio do trabalho e da cooperação estreita com o presidente Infantino e sua equipe. Precisamos de mais detalhes, mas vejo um impacto positivo claro nas intenções da Fifa neste novo plano".

E acrescentou o presidente da Federação Tcheca: "Desde a minha eleição, há mais de um ano, todos os projetos que executamos em cooperação com a Fifa foram extremamente positivos para o desenvolvimento do futebol".

A Fifa havia anunciado na última terça-feira a criação de sua nova empresa, que assumirá todas as suas atividades geradoras de lucro, incluindo a Copa do Mundo, os direitos de transmissão televisiva, os contratos de patrocínio, a venda de ingressos e a organização de eventos, com a previsão de vender até 20% de suas ações a investidores externos, de fundos de investimento e entidades privadas, mantendo a participação majoritária de 80%.