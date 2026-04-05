Um golpe para Simeone... O craque do Atlético de Madrid está prestes a ficar de fora do confronto contra o Barcelona

Uma reportagem divulgada hoje, domingo, informou que o craque do Atlético de Madrid corre o risco de ficar de fora do confronto contra o Atlético de Madrid, marcado para a próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 na partida que os enfrentou ontem, sábado, no Estádio Metropolitano, válida pela 30ª rodada da La Liga.

A queda do craque do Atlético de Madrid no gramado aos 86 minutos soou como um sinal de alarme, e a expressão em seu rosto ao se dirigir para o vestiário não deu sinais tranquilizadores; o primeiro exame realizado pela equipe médica não dissipou os maus presságios.

Estamos falando de José Giménez, cuja participação na próxima partida está em dúvida, embora fosse muito provável que ele fosse titular.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, para azar do Atlético, após a última meia hora, na qual o capitão liderou a defesa usando a braçadeira de capitão, o uruguaio esteve à altura do desafio e saiu vitorioso de todos os ataques do Barcelona após entrar em campo no lugar de Lenglet. Jiménez sentiu uma leve dor no pé quase no apito final, após afastar a bola na área, o que gerou incerteza.

Nesse sentido, embora tenha completado a partida, Jiménez não escondeu sua preocupação ao perceber que a dor que vinha sentindo desde aquele incidente não havia desaparecido.

Tendo em vista sua personalidade e a determinação que demonstrou na Liga dos Campeões com a camisa dos Rojiblancos, e considerando que tudo será decidido na partida de volta no Estádio Wanda Metropolitano e na final da Copa do Rei que se seguirá, é necessário avaliar os riscos. Portanto, a participação de Jiménez na quarta-feira não está totalmente confirmada.

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