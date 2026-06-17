Um golpe para o Barcelona... Será que o Arsenal chegou a um acordo com o Atlético de Madrid sobre Álvarez?

O Arsenal continua se empenhando fortemente para fechar a contratação do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante a janela de transferências de verão, a fim de reforçar seu ataque na próxima temporada.

Álvarez está no centro de uma disputa acirrada no mercado de transferências de verão, já que o Real Madrid apresentou uma oferta de 150 milhões de euros, que foi recusada pelo Atlético de Madrid.

Enquanto isso, o Barcelona continua considerando Álvarez a principal opção para reforçar seu ataque na próxima temporada, em meio ao interesse também do Paris Saint-Germain e do Arsenal pelo astro argentino.

Por sua vez, o jornalista Jordi Jota, do programa espanhol “El Chiringuito”, afirmou que o Atlético de Madrid chegou a um acordo com o Arsenal sobre Álvarez.

Jota disse: “Gil Marín ligou para Laporta no último domingo para dizer que Julián (Álvarez) não está à venda. Minha pergunta é: Julián realmente não está à venda? Porque o Atlético chegou a um acordo definitivo com o Arsenal para a venda de Álvarez”.

Ele esclareceu que esse acordo inclui uma taxa de transferência de 50 milhões de euros, além da contratação de Victor Giocuris, atacante dos Gunners, pelo Atlético.







