Uma reportagem da imprensa espanhola, nesta quarta-feira, elogiou o desempenho de Ibrahim Díaz, astro do Real Madrid, com a seleção do Marrocos, desde que decidiu defender os Leões do Atlas.

O jornal “AS” afirmou que, a menos que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) emita uma decisão contrária — já que o recurso do Senegal contra a decisão que declarou o Marrocos vencedor da última Copa Africana das Nações ainda está em análise —, Ibrahim Díaz permanece invicto desde que optou por defender a seleção dos Leões do Atlas em vez da Espanha.

Quase dois anos de boas notícias, sucessos e alegria... Um período de prosperidade que colocou o Marrocos de fato no mapa do futebol mundial e entre os principais candidatos a grandes conquistas na atual Copa do Mundo e nos próximos torneios.

Ibrahim é a verdadeira estrela do projeto... Contra a Holanda, ele disputou sua trigésima partida pela seleção marroquina, e os Leões não aceitaram a derrota: Issa Diop marcou o gol de empate que levou a partida para a prorrogação, e então veio a classificação histórica nos pênaltis.

Nas 30 partidas que Ibrahim disputou pela seleção marroquina, ele conquistou 25 vitórias e 5 empates, sem nenhuma derrota.

Desde que se juntou à seleção marroquina em março de 2024, em uma partida contra Angola, o papel do jogador natural de Málaga foi crescendo gradualmente, até que ele acabou se tornando o verdadeiro capitão da equipe (segundo o jornal). Sua contribuição em termos de gols é fundamental, mas sua serenidade e espírito competitivo não são menos importantes.

Isso ficou especialmente evidente na Copa Africana das Nações, onde marcou 5 gols em 7 partidas — um gol em cada uma das cinco primeiras partidas. Apesar do que aconteceu contra o Senegal, incluindo a perda de um pênalti na final, a conquista do título posteriormente o tornou, de longe, o melhor jogador marroquino daquele torneio.

A seleção dos Leões do Atlas venceu todas as suas partidas, com exceção de uma contra o Mali na fase de grupos e outra na semifinal contra a Nigéria, que também terminou empatada e foi decidida nos pênaltis.

O brilhantismo de Ibrahim continua na Copa do Mundo... A seleção brasileira não conseguiu vencer o Marrocos na partida de abertura, assim como a Escócia e o Haiti posteriormente.

Esperava-se que a partida das oitavas de final fosse extremamente difícil, e de fato foi, mas o Marrocos venceu e enfrentará o Canadá nas oitavas de final.

Ibrahim continua com seu desempenho notável: quatro partidas como titular, duas assistências decisivas e, claro, sem nenhuma derrota... Esse é o padrão habitual.