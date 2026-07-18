Um golpe fatal para o Arsenal... Rodgers chega a um acordo com seu novo clube em uma “negociação histórica”

O Chelsea bateu seu próprio recorde no mercado de transferências ao fechar a contratação do astro inglês Morgan Rogers, do Aston Villa, por 117 milhões de libras esterlinas, em uma transação considerada a mais cara da história do clube londrino, enquanto o jogador de 23 anos se prepara para passar por exames médicos na segunda-feira.

O jornal britânico “The Athletic” confirmou que Rogers aceitou os termos de um contrato de seis anos em Stamford Bridge, depois que o Aston Villa aceitou a oferta gigantesca apresentada pelos Blues, em uma transação que dá os últimos retoques na transferência de um dos maiores talentos emergentes da Inglaterra.

Está previsto que o atacante inglês passe pelo exame médico assim que retornar da Copa do Mundo na segunda-feira, enquanto a diretoria do Chelsea dá os últimos retoques nos termos da negociação que causou grande alvoroço nos círculos do futebol inglês.

Rogers era alvo de sério interesse do Arsenal, mas preferiu se juntar ao Chelsea, influenciado pela visão do técnico espanhol Xabi Alonso, que assumiu recentemente o comando do time londrino, e cujos planos futuros para o clube teriam convencido o jogador a escolher Stamford Bridge como seu destino.

Esse valor astronômico representa um novo recorde para o Chelsea, superando o valor anterior pago pelo clube para contratar Enzo Fernández, do Benfica, de Portugal, em uma clara demonstração das ambições da nova diretoria de trazer os Blues de volta à disputa por títulos.

Essa transação representa um duro golpe para o Aston Villa, que perderá um de seus principais jovens talentos, mas o valor astronômico recebido pelo clube pode lhe dar a oportunidade de reforçar seu elenco com novas contratações durante o restante da janela de transferências de verão.

Espera-se que o Chelsea anuncie oficialmente a transação nos próximos dias, após a conclusão dos exames médicos e a assinatura dos contratos finais, em uma medida que confirma a seriedade da diretoria londrina em montar um time capaz de competir com os grandes na próxima temporada.