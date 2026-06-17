Em um duro golpe às esperanças do Real Madrid, a União Europeia de Futebol (UEFA) confirmou que não pode tomar nenhuma medida disciplinar contra o Barcelona no caso dos pagamentos polêmicos a José Maria Enríquez Negreira, o que representa um forte revés para o clube merengue, que esperava excluir seu rival histórico das competições europeias.

O Real Madrid anunciou oficialmente a apresentação de um dossiê completo à UEFA, contendo provas de “pagamentos prolongados, obscuros e injustificados” efetuados pelo Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros por meio de diversas entidades, exigindo a reabertura imediata do processo disciplinar. No entanto, a resposta foi decepcionante.

De acordo com o Código Disciplinar Europeu, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, crimes de corrupção, suborno, fraude e manipulação de resultados de partidas não prescrevem, ao contrário da maioria das outras infrações. No entanto, a UEFA esclareceu, em 2023, que não tomaria nenhuma decisão até que os processos criminais na Espanha fossem concluídos, posição que mantém até hoje.

Por que é difícil para a UEFA intervir?

Embora o caso se refira a pagamentos à diretoria do Barcelona que totalizaram 7,3 milhões de euros entre 2001 e 2018, os regulamentos e as regras disciplinares da UEFA estão vinculados a prazos específicos, e os procedimentos costumam estar ligados ao andamento do processo criminal espanhol.

Já no âmbito espanhol, o prazo de prescrição previsto nos regulamentos da Federação Espanhola de Futebol (três anos para infrações muito graves e um ano para as graves) torna praticamente impossível qualquer punição local após o passar de todos esses anos.

O Real Madrid insiste que este caso representa corrupção organizada que merece sanções europeias severas, incluindo a possível exclusão da Liga dos Campeões, mas a UEFA parece manter sua postura cautelosa, aguardando uma decisão judicial espanhola definitiva.