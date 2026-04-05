Um golpe duro... O Barcelona fica sem seu craque por 10 dias

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, sofreu um duro golpe com a lesão de um de seus principais jogadores antes do confronto contra o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Aos 39 minutos da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid pela La Liga, no último sábado, houve uma substituição: Marc Bernal entrou no lugar de Ronaldo Araújo devido à lesão do zagueiro uruguaio.

No entanto, Bernal também deixou o campo mais tarde contra o Atlético, devido a uma lesão.





De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Araújo passou, na manhã deste domingo, por exames médicos que revelaram uma entorse no tornozelo, o que o obrigará a ficar afastado dos gramados por 10 dias.

Bernal perderá a chance de jogar a partida de ida contra o Atlético na Liga dos Campeões, além de ficar de fora do clássico contra o Espanyol na La Liga.

A comissão técnica do Barcelona, liderada pelo alemão Hans Flick, trabalhará para preparar Bernal para a partida de volta contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões.



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